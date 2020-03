Voici à quoi ressemble la collection Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Pendant Direct mini d’hier, Nintendo a finalement confirmé la date de sortie de Xenoblade Chronicles: Definitive EditionMais ce n’est pas tout ce qu’ils ont révélé. En plus du nouveau gameplay, le Big N a également annoncé les éditions de la collection qui Europe et Amérique du Nord.

Dans Amérique du Nord, les fans du jeu recevront le Édition Definitive Works, qui comprend un livre d’art de 250 pages. Voyez par vous-même ci-dessous:

De leur côté, les Européens recevront Ensemble de collection, une version beaucoup plus complète que celle de notre région, puisqu’elle comprend un steelbook, un vinyle, un code pour télécharger la bande originale, une affiche et le livre d’art de 250 pages. De plus, la boutique officielle de Nintendo au Royaume-Uni Il offrira également un porte-clés en cadeau de pré-vente.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition fera ses débuts le 29 mai exclusivement pour Nintendo Switch.

Source: Nintendo

.