Voici à quoi ressemble la deuxième fatalité de Spawn dans Mortal Kombat 11

Spawn est sans aucun doute le combattant téléchargeable le plus attendu Mortal Kombat 11. Depuis l’époque de Injustice 2, les fans demandent NetherRealm Studios pour son inclusion dans le jeu de combat, et le garçon était décevant quand nous ne l’avions pas il y a deux ans. Mais nos prières ont été entendues, et Spawn atteindra finalement MK11, avec un style de combat plutôt viscéral et sanglant.

Le week-end dernier, nous avons eu notre premier aperçu de leur gameplay grâce au tournoi Final Kombat, où nous avons pu apprécier l’un des deux Victimes qui sera disponible avec le personnage. Si vous pensiez que le premier était brutal, alors vous devriez voir le second:

Spawn sera disponible par le biais de Accès anticipé À partir du 17 mars, et toute personne qui décidera de l’acheter séparément pourra le faire à partir du 24. En attendant, découvrez quelques-uns des costumes qui feront leurs débuts avec le personnage.

Source: Gamer’s Little Playground

