Voici à quoi ressemble la vie d’Ash Ketchum en tant que parent

Pour tous ceux qui ont grandi en regardant le premier anime de Pokémon, Ash Ketchum Il était l’une de nos plus grandes idoles durant notre enfance. Ce coach Pokémon Il a réussi à gagner le cœur de milliers de fans à travers le monde, en partie grâce à sa personnalité empathique et maladroite à laquelle beaucoup d’entre nous ont pu s’identifier. Mais comme tout dans la vie, rien ne dure éternellement, et maintenant grâce à un artiste, notre héros bien-aimé a finalement décidé de poser la tête sur une nouvelle illustration qui imagine l’avenir du personnage.

À travers Twitter, utilisateur parksunhaaa partagé une illustration qui révèle l’avenir de Ash en tant que parent et vous pouvez le constater par vous-même:

Il s’agit d’un fan-art qui, comme je l’ai mentionné plus tôt, imagine l’avenir de Ash après sa vie d’entraîneur Pokémon Dans cet avenir, il semble que Ash il s’est marié Serein et partager avec ses deux enfants, Satsuki et Satoru. Verrons-nous jamais quelque chose de réel dans la série officielle? Si tout va bien oui.

Via: parksunhaaa

