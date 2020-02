Voici à quoi ressemble le costume de Batman en action

Le tournage du film The Batman de Matt Reeves a commencé. Avant que Warner Bros et DC nous proposent une bande-annonce officielle, quelques caméras curieuses nous ont fourni un excellent aperçu de l’ensemble d’enregistrement de films et, plus important encore, Robert Pattinson avec le costume Batman en action.

Après une courte vidéo pour les tests de tournage, voici le meilleur look que nous ayons pour le nouveau look du Dark Knight. De la même forme, Grâce à ces photos, nous pouvons voir à quoi ressemblera la moto de ce personnage.

Une autre série de photos nous montre que l’enregistrement se fait dans un hôpital psychiatrique abandonné. Dans la vidéo suivante, nous pouvons également voir Batman tomber de la moto, bien que l’on ne sache pas s’il s’agit d’une double action ou de Robert Pattinson.

En parlant de Batman, le film d’animation de Batman Ninja aura une adaptation en direct au Japon. De même, Ben Affleck a révélé la véritable raison de son départ de The Batman.

