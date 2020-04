Voici à quoi ressemble le DualSense dans d’autres couleurs

Personne ne prévoyait que Sony nous surprendrait cette semaine avec la présentation du DualSense, la nouvelle commande du Playstation 5. Bien sûr, c’est sa conception qui a le plus surpris les joueurs, car elle s’écarte considérablement de ce à quoi nous étions habitués avec le Dualshock. L’une des caractéristiques les plus remarquables de Sony est la combinaison de couleurs noir et blanc, laissant ainsi la couleur unique des générations précédentes.

De toute évidence, cela ouvre la porte à Expérience Sony avec différentes combinaisons, et ne doutez pas qu’à l’avenir, d’autres versions du contrôleur seront proposées pour couvrir les goûts personnels des joueurs. Cependant, la communauté n’a pas voulu attendre que l’entreprise les présente; Dans les réseaux sociaux et les forums, il est déjà possible de trouver diverses propositions qui expérimentent la conception du contrôle, certaines plus frappantes que d’autres.

La plus partagée, sans aucun doute, est celle de DualSense uniquement en couleur noire, car certaines personnes ne veulent pas se séparer de l’identité Dualshock. D’autres ont même renvoyé les couleurs aux boutons PlayStation emblématiques (carré, triangle, cercle et x). Pour aggraver les choses, le nouveau bouton central avec le lac de la marque a également reçu un traitement de couleur, rappelant la commercialisation des premières consoles.

Pouvez-vous imaginer combien d’éditions du DualSense pourraient venir avec conceptions de jeux? Nous aussi. Sony a beaucoup de propriétés intellectuelles qui se refléteront à un moment donné dans la commande. L’utilisateur de Twitter @DormStreams avait déjà imaginé à quoi ressemblerait le contrôleur avec l’image de God of War, The Last of Us, Marvel’s Spider-Man et Horizon: Zero Down. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux titres dont dispose la société japonaise.

Alors amoureux du look du #Dualsense. J’ai décidé de faire des maquettes rapides basées sur certaines de mes franchises PlayStation préférées! # PS5 pic.twitter.com/2LJrkxtxlV

– Dortoir! (@DormStreams) 7 avril 2020

Malgré le fait qu’une grande partie des fonctionnalités du DualSense ont été détaillées hier, Sony n’a toujours pas révélé son prix et comment le Bouton “Créer”. Ce dernier remplacera le «Share» du Dualshock 4, et bien qu’il conservera les options pour les capturer et les partager sur les réseaux sociaux, l’entreprise prévoyait qu’il aurait des fonctions supplémentaires qui seront expliquées prochainement. Vous pouvez voir d’autres designs de communauté ci-dessous:

Maquette Kingdom Hearts lumière et obscurité pic.twitter.com/5yZNEDb37o

– Kimpchuu / Commissions OPEN (@Kimpchuu) 8 avril 2020

