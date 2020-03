Voici à quoi ressemble Minecraft avec le lancer de rayons sur Xbox Series X

Par Emily Gera,

Lundi 16 mars 2020 19:04 GMT

Une nouvelle vidéo montre à quoi ressemble Minecraft sur un système de nouvelle génération.

YouTuber Austin Evans a exécuté une démonstration technique du jeu sur la nouvelle Xbox Series X, qui transforme le jeu de bac à sable en blocs en quelque chose d’autre lorsque les effets de lancer de rayons sont activés.

Les lumières se reflètent sur les sols et les murs, les ombres sont améliorées, les textures ont une nouvelle profondeur et clarté, et l’effet global est quelque chose de plus moderne. Mais, tu sais, toujours Minecraft.

Ray Tracing désactivé:

Ray Tracing sur:

Ray Tracing, une technique d’éclairage qui, contrairement à la 4K et à la HDR, peut considérablement améliorer les jeux sans que le joueur ait à se lancer sur un nouvel écran coûteux ainsi qu’une nouvelle console ou une nouvelle carte graphique. Consultez notre explicateur pratique sur tout ce qui concerne cette nouvelle fonctionnalité vers la nouvelle Xbox et la PS5.

Et en parlant de Xbox Series X, voici absolument tout ce que nous savons sur la console jusqu’à présent.

