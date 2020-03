Voici à quoi ressemble Panzer Dragoon de Switch par rapport à SEGA Saturn

Par Sebastian Quiroz

27/03/2020 8 h 58

Hier, lors de la surprise Nintendo Direct Mini, il a été annoncé que le remake de Panzer Dragoon arriverait sur Nintendo Switch … plus tard dans la journée. C’est vrai, à ce moment vous pouvez déjà entrer dans l’eShop et acquérir cette exclusivité temporaire de la console hybride. 25 ans se sont écoulés depuis la sortie du titre original, et C’est ainsi que cette nouvelle version se compare au SEGA Saturn classique.

Comme d’habitude avec les rééditions et les remakes, il est temps de comparer les deux versions face à face, non pas pour savoir laquelle est la meilleure, mais pour apprécier le changement visuel qui s’est produit dans l’industrie ces dernières années. Ci-dessous, vous pouvez voir à quoi ressemble Panzer Dragoon dans SEGA Saturn avec la version Switch.

En parlant de cette série, il semble que SEGA souhaite lui donner une seconde vie, car le remake du titre original frappera également Google Stadia. De même, un Panzer Dragoon pour les appareils VR est déjà en cours d’élaboration.

