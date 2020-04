Voici à quoi ressemble Resident Evil 3 Remake avec l’appareil photo classique

Au cours de sa première fois, Resident Evil a été développé avec des angles de caméra fixes, établis par les limites du temps et également pour augmenter la tension et la peur de ce qui serait au coin de la rue. 2 décennies plus tard, les remakes qui sont arrivés nous ont permis de jeter un regard différent sur les faits de Raccoon City, cependant, le facteur de nostalgie est puissant et un fan de la franchise a montré à quoi ressemble le remake du troisième opus avec l’appareil photo classique .

Alors que les fans de Resident Evil 3: Nemesis s’attendaient à voir la tragédie des zombies dans les rues de Raccoon City plus en profondeur, la vérité est que Resident Evil 3 Remake partageait les opinions et un secteur considère que le jeu est dépourvu de contenu. Cela dit, un fan de la franchise a considéré que la seule façon d’avoir ce lien avec le passé était de changer l’appareil photo dans son style classique et grâce à un mod PC qui intègre un mode photo au jeu, il était possible de capturer quelques images de Jill Valentine dans différentes parties de la ville.

Raccoon City à travers l’objectif d’une caméra fixe.

Photomode RE3R. 📸 pic.twitter.com/L3In7XO2mc

– Suzi (@TheSphereHunter) 11 avril 2020

Comme vous pouvez le voir, les captures d’écran montrent une perspective du cauchemar zombie dans les rues de Raccoon City le plus proche de la livraison d’origine et vous font réfléchir aux possibilités qu’un mod aurait pour la version de Resident Evil 3 Remake sur PC qui permet à une caméra de ce type.

Resident Evil 3 Remake est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à cette livraison, ainsi que notre revue écrite.

