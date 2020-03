Voici à quoi ressemble The Rise of Skywalker comme un jeu 16 bits

Star Wars: The Rise of Skywalker Il n’a pas eu de grands débuts avec les critiques, encore moins avec les fans. Mais pour la section jeux vidéo, les choses semblent aller beaucoup mieux avec l’énorme succès de Jedi Star Wars: Fallen Order et la résurrection de Battlefront II Pouvez-vous imaginer ce que le Épisode IX Si c’était un jeu 16 bits? Ce fan fait et le résultat est impressionnant.

Par son canal YouTube, utilisateur Mr. Sunday Movies partagé cette excellente animation de la fin de La montée de Skywalker, couvrant chacune des scènes les plus importantes de la conclusion de la saga Skywalker

N’oubliez pas qu’il existe déjà une date de sortie pour le Blu-ray et la version numérique de ce neuvième épisode de la franchise, et si vous voulez savoir quand vous pouvez ramener cette cassette à la maison, cliquez sur le lien suivant.

Source: Mr Sunday Movies

