Voici à quoi ressemblent les personnages de Sonic illustrés par l’artiste God of War

Sonic: le film Il a connu les débuts les plus réussis de toute adaptation de jeu vidéo de l’histoire, dépassant 100 $ MDD au cours de ses trois premiers jours au cinéma. Avec ce résultat, il est facile de dire qu’une suite est sûrement en route, et s’il y a quelque chose que les fans veulent voir plus que toute autre chose, c’est l’arrivée de visages familiers, comme Knuckles, Tails et Amy Rose, mais avec le même traitement, il a reçu le hérisson bleu.

Raf Grassetti, artiste qui a travaillé sur la conception de personnages pour Dieu de la guerre (2018), il est devenu populaire récemment pour donner une nouvelle vie aux personnages anciens grâce à ses impressionnantes illustrations hyper-réalistes, qui pourraient facilement être confondues avec quelque chose d’officiel, mais pour son petit filigrane sur le côté de l’image.

Récemment Grassetti a été chargé d’illustrer les personnages de Sonic, et nous ne pouvons qu’espérer qu’ils auront fière allure dans une future suite. Ici, nous les partageons:

