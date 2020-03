Voici à quoi ressemblent les vêtements Levi’s inspirés du royaume des champignons

Nous avons toujours su que Nintendo était très réticent à laisser leurs licences à différentes sociétés. Cependant, cet hermétisme se dissipait progressivement et finalement, le Big N a vu que cela pouvait ouvrir le marché et renoncer à ces licences pour fabriquer de nouveaux produits. Il n’y a rien de plus à voir que les célèbres Lapins Crétins d’Ubisoft dans une spin-off avec les habitants de Mushroom Kingdom, ou que Mario et sa compagnie sont devenus des poupées LEGO.

La passerelle Mushroom Kingdom ouvre ses portes

Et non seulement il y a eu des collaborations entre jeux vidéo ou jouets, mais aussi, sans surprise, cette expansion est également devenue à la mode. Il y a quelques années, nous avons vu comment la marque de vêtements de sport VANS a collaboré avec Nintendo, en lançant des chemises, des sacs à dos ou des baskets avec des imprimés Great N, ou la marque de mode japonaise UNIQLO a lancé sa ligne de vêtements inspirée de Splatoon, entre autres. .

A cette occasion, c’est la marque de vêtements en jean par excellence dans le monde, qui a voulu avoir une collaboration, et c’est que Levi’s va sortir une ligne de vêtements inspirée des personnages de Super Mario. Voulez-vous savoir quelles tenues vous pouvez acheter? Eh bien, jetez un oeil à la galerie de photos suivante afin que vous puissiez choisir celle qui vous convient le mieux.

