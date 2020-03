Voici à quoi ressemblera Gears 5 sur Xbox Series X

Plus de détails sur la Xbox Series X ont récemment été publiés et il a été révélé que Gears 5 serait l’un des titres compatibles avec la livraison intelligente, fonction qui permettra à ce jeu de fonctionner sur la nouvelle console Microsoft avec des améliorations visuelles et techniques. Aujourd’hui, Digital Foundry nous offre l’opportunité d’apprécier les derniers travaux de la Coalition sur de nouveaux matériels.

La vidéo compare les performances et la qualité visuelle de Gears 5 sur Xbox One à une version antérieure de la Xbox Series X. Apporter ce titre à la nouvelle Xbox était un travail de deux semaines, qui parle de la facilité d’utilisation de Smart Delivery, mais il veut également dire que ce n’est pas une démonstration complète de ce à quoi Gears 5 ressemblera à l’avenir.

Malgré cela, Gears 5 sur Xbox Series X semble phénoménal. Sa cinématique fonctionne à une vitesse constante de 60 images par seconde, et il a augmenté les distances de dessin pour le feuillageainsi que des réflexions sur plus d’objets. Si vous avez déjà joué à Gears 5 sur un PC haut de gamme, vous avez probablement vu certaines de ces fonctionnalités de première main, mais si The Coalition continue de fonctionner sur la mise à niveau de la Xbox Series X, encore plus d’améliorations pourraient être apportées.

Selon la vidéo, La Coalition travaille également pour permettre au multijoueur Gears 5 de fonctionner à 120 images par seconde sur Xbox Series X, deux fois plus rapide que sa version actuelle sur Xbox One. Toutes ces modifications et tout ce que le studio prépare depuis le lancement de la Xbox Series X, seront publiées sous la forme d’une mise à jour du jeu sur du matériel compatible dans le cadre de la nouvelle Fonction Smart Delivery.

Sur des sujets similaires, vous pouvez voir ici comment fonctionnera le lancer de rayons de la Xbox Series X. De même, les téraflops ne reflètent pas la véritable puissance d’une console.

Via: Fonderie numérique.

.