Voici à quoi ressemblerait Stardew Valley si c’était un jeu en 3D

Stardew Valley est l’une des Indes les plus emblématiques de la dernière décennie depuis qu’elle a étanché la soif d’un jeu avec l’esprit original de Harvest Moon. Pour cette raison, il semble normal que, l’une des premières créations de la version complète de Dreams, soit une recréation 3D de certaines zones de Pelican Town. Avec ce qui précède, il est facile d’imaginer comment le résultat serait si ConcernedApe décide de prendre son indie dans le monde des 3 dimensions.

Le chef de recréation de Pelican Town dans Dreams était Tooshi, un youtubeur concentré sur le contenu de Stardew Valley. Sur son compte Twitter, il a partagé une vidéo de son remake de Stardew Valley made in Dreams, qui nous montre des lieux emblématiques comme le Jojamart et le Stardrop Saloon. Ce n’est pas tout, car il a également recréé plusieurs des PNJ de Stardew Valley, de sorte que Pelican Town se sent un peu plus vivant.

Bien que pour le moment le projet de Tooshi se limite à recréer des lieux, l’énorme effort qu’il a fait pour y arriver est perceptible, car il porte une attention impressionnante aux détails. Donc, vous devriez vous attendre à ce que ce soit un simple voyage à travers Pelican Town et non un remake qui vous permette de vivre avec des personnages ou de commencer votre vie d’agriculteur.

Vous pouvez regarder la vidéo du projet de Tooshi ci-dessous:

Vient de terminer 3D Pelican Town #MadeInDreams pic.twitter.com/Bn3gWl1SiL

– Tooshi (@TooshiTV) 13 février 2020

