Voici à quoi ressemblerait The Great Saiyaman dans le futur alternatif de Trunks

Dragon Ball Super, pour la plupart, était une aventure plutôt divertissante sans thèmes sombres. Cependant, dans l’arc de Goku Black, nous avons eu un aperçu d’un avenir désolé où l’humanité a été détruite par des droïdes et des entités maléfiques. Cependant, un jeune Trunk et un Gohan plus mature ont défendu leur chronologie autant qu’ils le pouvaient. Maintenant Grâce au fan art, nous pouvons voir à quoi ressemblera Gohan dans le futur avec son costume emblématique The Great Saiyaman..

Le travail de l’utilisateur falconart_ nous donne non seulement un aperçu d’un Gohan plus puissant, mais la composition de son travail ressemble à une affiche de film. Le Great Saiyaman a non seulement des vêtements plus futuristes, accompagnés d’un casque et d’une cape, mais son corps a l’air plus fort et a un bras robotisé.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Gohan du futur vient d’une chronologie où tous les Z Warriors ont été vaincus par Androids 17 et 18, laissant le fils et Trunks de Goku comme les seuls défenseurs de la terre. Finalement, Gohan a péri aux mains des androïdes, mais Trunk a réussi à venger sa mort, seulement pour faire face à un plus grand danger, connu sous le nom de Goku Black, mais c’est une autre histoire.

En parlant de Dragon Ball, Bandai Namco a révélé de nouveaux détails et images du prochain grand DLC pour Dragon Ball Z: Kakarot.

Via: falcoart_

