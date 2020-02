Voici à quoi ressemblerait The Last of Us: Part II sur la première PlayStation

Il y a un peu plus de 24 ans, le monde a découvert la première PlayStation et peu imaginaient jusqu’où irait la proposition de jeu de Sony. Aujourd’hui, nous sommes dans l’une des périodes les plus réussies de la marque et l’un des titres les plus attendus reste à venir, The Last of Us: Part II, qui pourrait bien témoigner de la portée de cette idée qui s’est réalisée Plus de 2 décennies. En ce sens, grâce à Dreams, le jeu Media Molecule, quelqu’un a pu rejoindre les deux périodes.

Comme il l’a fait lors d’occasions précédentes, l’utilisateur de Dreams Bearly Regal a fait une version PS One d’un titre actuel et bien que l’on ne sache pas encore à quoi ressemblera The Last of Us: Part II en général, il suffit de faire appel à la conception et à la mécanique de la livraison précédente pour avoir une idée. Par conséquent, l’utilisateur a utilisé les outils du titre Media Molecule pour nous donner un aperçu de la façon dont The Last of Us: Part II aurait regardé et joué s’il avait fait ses débuts à la fin des années 90.

Cette version de The Last of Us: Part II commence par un détail curieux en présentant l’ancien logo Naughty Dog. De là, on retrouve la proposition de la franchise, privilégiant l’exploration et la furtivité en essayant d’éviter les rencontres rapprochées avec les Clickers.

Ainsi, nous pouvons non seulement profiter d’une expérience pleine de nostalgie, mais commencer à considérer les possibilités de Dreams et ce que leurs outils sont capables de faire pour façonner toutes sortes de propositions.

Suivez ici, dans LEVEL UP.

Source

.