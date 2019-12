Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre dans GTA Online et Red Dead Online ces vacances

Rockstar a préparé de grandes célébrations pour les joueurs qui cherchent à sauter dans GTA Online et Red Dead Online ce jour férié.

Dans GTA Online et Red Dead Online, vous trouverez un certain nombre d'événements, de remises, de bonus et une cure de jouvence sur le thème des fêtes dans le monde des jeux.

Commençons par GTA Online.

Partout dans le monde, y compris au Diamond Casino & Resort, vous verrez des décorations de Noël dans les magasins et autres endroits populaires. Cela signifie également que vous pouvez acheter de nombreux articles sur le thème des Fêtes. Comme chaque année, il va neiger dans le monde de GTA Online.

GTA Online offre également des cadeaux gratuits aux joueurs qui se connectent dans les prochains jours. Si vous vous connectez le 24 décembre, vous recevrez le Body Green Reindeer Lights, le Firework Launcher et 20 roquettes. Le 25 décembre, ceux qui se connectent recevront un RC Tank.

Vous obtiendrez un ensemble d'articles vestimentaires sur le thème des fêtes comprenant les pyjamas à motif Vibrant Check et Red Swirl, ainsi que les pulls festifs Burger Shot et Green Slaying si vous vous connectez avant le 1er janvier.

Rockstar a également un certain nombre de véhicules et de biens immobiliers en vente pendant les vacances. Voir la liste complète ci-dessous.

Immobilier

MC Clubhouses – 50% de réduction

Propriétés commerciales MC – 50% de réduction

Bureaux exécutifs – 50% de réduction

Bunkers – 50% de réduction

Hangars – 50% de réduction

Installations – 50% de réduction

Véhicules

-40% sur Pegassi Tezeract

Imponte Deluxo – 30% de réduction

-40% sur Mammoth Avenger

-40% sur le mammouth propulseur

-40% sur Ocelot Stromberg

-40% sur le Kuruma blindé

-40% sur Buckingham Akula

-40% sur la camionnette HVY Insurgent Custom

HVY APC – 40% de réduction

HVY Barrage – 40% de réduction

RCV – 40% de réduction

Au-delà de cela, les membres Twitch Prime peuvent obtenir 10% de réduction supplémentaire sur les prix ci-dessus. De plus, ils peuvent également obtenir gratuitement le bâtiment Pixel Pete’s Arcade dans la baie de Paleto, grâce à un rabais dans les 72 heures suivant leur achat.

Le monde de Red Dead Online sera également recouvert de neige, et vous apercevrez des décorations de Noël et entendrez de la musique festive dans les salons des cinq États.

Les modes Showdown tels que Spoils of War, Up in Smoke et Overrun auront tous lieu dans des arènes enneigées.

Si vous vous connectez entre le 23 et le 25 décembre, vous obtiendrez un grand coffre-cadeau rempli d'articles utiles. Voici ce que comprend le coffret cadeau:

La variante du fusil à double canon Krampus.

30 balles de munitions incendiaires Buckshot.

100 limaces de fusil de chasse.

10 Thym Big Game.

10 oiseaux dodus mentholés.

20 carottes.

20 biscuits assortis.

50 bonbons.

10 eaux-de-vie fines.

10 toniques miracles spéciaux.

20 bouteilles d'incendie volatiles.

Deux prunes du ruisseau.

Deux Agarita.

Vous trouverez des manteaux et des fusils de chasse en vente à 50% dans la section Avantages, et obtenez 25% de réduction sur le wagon de livraison moyen, la variante Bounty Hunter du Schofield Revolver et la variante Collector du Lancaster Repeater jusqu'au 6 janvier. .

En parlant de rôles, si vous intervenez entre le 31 décembre et le 6 janvier, vous recevrez 1 000 XP pour chacun des quatre rôles de spécialiste, en supposant que vous les avez tous activés.