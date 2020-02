Voici ce que les gens pensaient de YouTube lors de son lancement au milieu des années 2000

La contributrice YouTube Lonelygirl15, de son vrai nom Jessica Rose, regarde une webcam dans une vidéo YouTube sur un écran d’ordinateur à Berlin, Allemagne, mardi 10 octobre 2006.Photo: Adam Berry / Bloomberg via .

Lorsque YouTube a été lancé pour la première fois il y a 15 ans, beaucoup de gens ne savaient pas quoi en penser. Tout le monde peut télécharger une vidéo sur ce service? Pourquoi est-ce que je veux entendre ce qu’un adolescent désagréable a à dire de sa chambre?

YouTube était bien plus que cela, bien sûr. La plupart des vidéos les plus populaires du site au début ont été extraites de canaux médiatiques traditionnels comme Comedy Central et partagées sans l’autorisation des détenteurs des droits d’auteur. Mais cela a également ouvert des portes à de nombreuses personnes qui ont vu l’opportunité de repousser les limites d’un nouveau média.

Nous avons déjà examiné ce que les gens pensaient d’Amazon lors de son lancement au milieu des années 90 et d’iTunes lors de son lancement en 2001. Mais que pensaient les gens de YouTube à ses débuts, après l’achat du domaine le 14 février 2005, et le site Web a été développé peu de temps après?

Naissance de YouTube en 2005

Fondée par Steve Chen et Chad Hurley, YouTube a connu un succès quasi immédiat. Et une partie de ce succès est due aux jeunes qui ont créé du contenu pour le site bien avant de pouvoir gagner de l’argent en le faisant. Mais même certains des premiers cinéastes amateurs sur YouTube n’y ont pas mis leur contenu eux-mêmes.

David Lehre, un élève de 10e année du Michigan, a téléchargé son court métrage “MySpace: The Movie” sur son propre site Web le 28 janvier 2005. Quelqu’un qu’il ne connaissait pas a téléchargé la vidéo et l’a téléchargée sur YouTube quelques jours plus tard, où il a accumulé six millions de vues en quelques semaines seulement. Fin février, Lehre l’a téléchargé lui-même. (Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo “officielle” a un peu plus d’un million de vues.) Le 26 février 2005, une histoire de l’Associated Press a été publiée dans les journaux du pays, expliquant cette nouvelle plate-forme et le coup de Lehre à la semi-célébrité. L’histoire d’AP a expliqué que la vidéo de Lehre était diffusée sur Current TV (une chaîne de télévision câblée libérale ratée lancée par Al Gore) et que Lehre avait reçu une offre pour développer quelque chose sur la chaîne universitaire ciblée de MTV, MTVU. Le point semblait être que tout le monde pouvait réussir dans une ère de vidéos de bricolage abondantes.

Il y avait en fait un certain nombre de différents sites de partage de vidéos en 2005, y compris Clipshack, VSocial, Grouper, Metacafe, Revver et OurMedia. Même Vimeo, lancé en novembre 2004, était déjà sur les lieux lorsque YouTube est arrivé. Mais YouTube a volé la vedette en 2005 et Mashable a salué le «Flickr de la vidéo» comme le gagnant probable.

De Mashable le 26 décembre 2005:

YouTube est en avance sur beaucoup de ces [other] services – des vidéos YouTube apparaissent sur des blogs et des sites Web partout. OurMedia est également excellent, mais c’est un organisme sans but lucratif et je suis plus intéressé par les startups en ce moment. Je suis aussi un fan de mérou – c’est certainement un à regarder.

Corrigez-moi maintenant si je me trompe, mais le seul service de partage de vidéos avec un modèle commercial clair en ce moment est Revver – ils mettent des annonces dans des vidéos et répartissent les revenus avec le créateur de contenu. Même cela semble être une chose difficile à réaliser – peuvent-ils gagner suffisamment grâce aux annonces pour payer leur bande passante et récompenser les créateurs de contenu? Je ne suis pas sûr – mais je tiens à le découvrir.

Décembre 2005 a été un grand mois pour YouTube, avec le début de “Lazy Sunday”, une vidéo de rap loufoque par Andy Samberg et Chris Parnell pour Saturday Night Live sur le fait d’aller voir le film alors populaire The Chronicles of Narnia. Lorsque le L.A. Times a écrit à propos de “Lazy Sunday”, les abonnés à la presse écrite ont même obtenu une URL qu’ils devraient probablement taper s’ils voulaient voir la vidéo sur YouTube.

Les gens voulaient partager “Dimanche paresseux” sur YouTube et NBC – qui possédait la vidéo et ne voulaient pas que quiconque la regarde sur autre chose que des chaînes approuvées comme NBC.com – a fait des histoires pendant des mois. Chaque fois que quelqu’un mettait à nouveau en ligne la vidéo, YouTube devait la retirer. C’était, bien sûr, avant que YouTube ne développe la technologie permettant de reconnaître automatiquement le contenu protégé par le droit d’auteur via un programme appelé Content ID, finalement introduit en 2007.

Du New York Times du 20 février 2006:

Les fans ont immédiatement commencé à mettre des copies de la vidéo en ligne. Sur un site de partage de vidéos gratuit, YouTube (www.youtube.com), il a été visionné cinq millions de fois en quelques jours. NBC a bientôt rendu la vidéo disponible en téléchargement gratuit sur l’Apple iTunes Music Store.

Julie Supan, directrice principale du marketing pour YouTube, a déclaré avoir contacté NBC Universal au sujet d’un accord pour présenter des clips NBC, y compris “Lazy Sunday”, sur le site. NBC Universal a répondu au début du mois avec un avis demandant à YouTube de supprimer environ 500 clips de contenu NBC de son site ou de faire l’objet d’une action en justice en vertu de la loi Digital Millennium Copyright Act. YouTube s’est conformé la semaine dernière. “Lazy Sunday” est toujours disponible pour une visualisation gratuite sur le site Web de NBC, et coûte 1,99 $ sur iTunes.

«Lazy Sunday» a réussi à sortir SNL d’une rupture froide de non-pertinence, mais les grandes entreprises médiatiques voulaient toujours le contrôle exclusif de leur contenu. Et la question créerait beaucoup de soucis pour les personnes ayant un intérêt direct pour les médias en ligne.

La promesse du web 2.0 et la menace de poursuites

Au cours du premier semestre 2006, YouTube a été solidement identifié comme faisant partie de la révolution «Web 2.0» qui a commencé quelques années plus tôt. Alors que la version Web 1 a peut-être été l’invention de l’Internet grand public au début des années 90 jusqu’au crash de Dotcom En 2000, la deuxième version du Web devait être beaucoup plus interactive. Des sites comme MySpace (lancé en août 2003), Flickr (lancé en février 2004) et YouTube allaient révolutionner la façon dont les gens moyens interagissaient en ligne. Wikipedia , fondée en janvier 2001, faisait sans doute partie de la même révolution créée par les utilisateurs après 2000, quoique quelques années avant le début du jeu.

La première version du Web était statique et offrait des possibilités d’interaction beaucoup plus limitées. Bien sûr, il y avait des salons de discussion, mais partager des choses comme des vidéos et des photos était incroyablement difficile. Et créer son propre site Web était une corvée pour les gens qui ont beaucoup de temps et de connaissances. Le Web 2.0 a changé tout cela en donnant aux gens les outils pour partager des choses sans avoir à savoir coder leurs propres sites. Bien sûr, vous pouviez créer votre propre page Angelfire à la fin des années 90, mais comment pouvait-on la trouver, et encore moins s’en soucier?

Commentaires d’une vidéo YouTube intitulée «Baby Fart» enregistrée par Internet Archive le 9 novembre 2006 Capture d’écran: YouTube / Wayback Machine

Mais certaines personnes, comme le commentateur technologique Paul Boutin chez Slate, ne pensaient pas que le Web 2.0 serait à la hauteur du battage médiatique et que la prochaine bulle pourrait être juste à l’horizon.

De Slate le 29 mars 2006:

La qualité de vente qui entoure le Web 2.0 est la clé pour comprendre ce que signifie réellement l’expression. La nouvelle génération d’entrepreneurs dot-com confère un statut 2.0 à tout, car ils ont raté la période de boom du Web 1.0. Ils veulent une nouvelle vague de buzz et de bling-bling, et qui peut leur en vouloir? En grimpant les échelons sur eBay, vous perdez. Un gagnant crée eBay 2.0. Et ils ont raison d’être à nouveau ravis du Web. Les investisseurs sortent de l’hibernation, les emplois technologiques reviennent de Bangalore et les services en ligne ont évolué au point où les scénarios les plus absurdes de Wired il y a 10 ans semblent désormais banals.

Fondamentalement, YouTube a été construit sur le piratage de contenu, mais cela n’a pas effrayé beaucoup d’argent. Bien au contraire. Le 9 octobre 2006, Google a annoncé qu’il achetait YouTube pour 1,65 milliard de dollars en stock.

À l’époque, Google avait son propre service vidéo, connu sous le nom de Google Video, qui s’est finalement plié. Mais beaucoup de gens pensaient que Google était fou d’avoir acheté une société de vidéo qui comptait tellement sur le contenu piraté. YouTube était poursuivi à gauche et à droite, et des gens comme le milliardaire Mark Cuban se demandaient si les grandes sociétés de médias pourraient même poursuivre des utilisateurs individuels de YouTube.

“Je pense qu’il y aura des supoenas [sic] pour obtenir les noms des utilisateurs de Youtube et de Google Video. Beaucoup d’entre eux en tant que titulaires de droits d’auteur ne faisant pas partie du train de jus poursuivent Google et leurs utilisateurs pour infraction “, a écrit Cuban le 9 octobre 2006.

Cela ne s’est pas produit, bien sûr. Mais ce n’était pas une idée bizarre à l’époque. YouTube était peut-être le meilleur endroit pour les «combats au sabre léger et les cours de karaoké», comme le décrivait le L.A. Times en 2006, mais c’était aussi le meilleur endroit pour les clips piratés des séries Crank Yankers et Mitch Hedberg de Comedy Central.

En 2007, YouTube a commencé à sérieusement monétiser son contenu et a introduit toutes sortes de stratégies différentes, telles que des publicités en superposition, et a conclu de nouveaux accords avec des sociétés de médias traditionnels pour partager les revenus. Cela a donné aux commentateurs axés sur la finance plus de confiance dans le fait que Google était sur la bonne voie et ne serait pas poursuivi dans l’oubli. Et c’était aussi l’année où il a introduit Content ID. Tout ce qu’il a fallu, c’est un procès d’un milliard de dollars d’une entreprise comme Viacom.

2008 devient l’élection YouTube

Virginia Heffernan a écrit un article dans l’édition du 14 novembre 2008 du magazine New York Times, publié peu de temps après que Barack Obama a remporté son premier mandat et est devenu le premier président noir des États-Unis.

Dans une vidéo YouTube du 16 janvier 2007, le sénateur de l’époque, Barack Obama, a annoncé qu’il formait un comité pour explorer la possibilité de briguer la présidence. La vidéo «Barack Obama: mes plans pour 2008» peut toujours être visionnée sur la plateforme vidéo.

Comme le note Heffernan, 7 des 16 personnes qui ont tenté de devenir président en 2008 ont annoncé leur candidature sur YouTube. Barack Obama a mis en ligne 1 800 vidéos sur sa chaîne YouTube pendant la campagne et a enregistré plus de 110 millions de vues le jour du scrutin.

Du New York Times Magazine:

Pendant l’élection présidentielle, YouTube est passé d’une mosaïque mouvementée de clips vidéo étranges à une source de premier plan pour tout ce qui concerne la politique. Chaque moment de détresse, usurpation, rêverie d’un expert, clip télévisé, discours de campagne, publicité officielle et polémique à la main a surgi là-haut. Des affiches vedettes comme Brave New Films, Barely Political et Talking Points Memo TV ont vu le jour; ils ont lancé la parodie et la propagande beaucoup plus rapidement que les campagnes elles-mêmes. YouTube était-il juste un nouvel endroit pour envisager une élection qui aurait été la même chose sans elle? Ou la nouvelle forme imprévisible de vidéo en ligne porte-t-elle sa propre idéologie – un nouveau message pour accompagner un nouveau média?

YouTube a-t-il aidé Obama à gagner? Probablement, dans une petite partie. Mais Heffernan était encore extrêmement sceptique. Heffernan a conclu que même si YouTube pouvait être intéressant, ce n’était pas un joueur sérieux.

L’histoire de YouTube, jusqu’à présent, n’est pas nécessairement l’histoire de l’entreprise du futur; c’est un endroit trop étrange et un modèle de profit trop incertain pour inspirer les copieurs. En tant que minicivilisation, cependant – avec des héros, des méchants et des mœurs et des règlements administratifs – YouTube est un endroit fascinant.

YouTube comme l’avenir de la démocratie en 2009

En 2009, les gens avaient déjà de nobles objectifs techno-utopiques pour la plate-forme, la considérant comme une force libératrice et «démocratique» pour de bon.

Un article de 2009 du Journal of Education and Information Studies de l’UCLA intitulé «L’avenir de YouTube: réflexions critiques sur la discussion des utilisateurs de YouTube sur son avenir» a jeté un coup d’œil à la plate-forme vidéo et a vu de belles choses à venir.

Extrait de l’article du journal de 2009:

[YouTube’s] La contribution à la démocratisation des spectacles médiatiques offre en outre une perspective innovante du potentiel d’Internet pour la démocratie directe avec des implications culturelles, éducatives et sociopolitiques plus larges. En d’autres termes, [YouTube] offre aux individus des opportunités de devenir des participants actifs dans la construction d’une culture alternative et de promouvoir les valeurs de l’action humaine, de la démocratie populaire et de la reconstruction sociale.

Le journal est même allé plus loin, affirmant que les personnes qui ont créé et consommé des vidéos YouTube travaillaient à la construction d’un espace où les gens pouvaient se respecter et travailler dans une société où les gens sont égaux.

En termes de formes de [YouTube] les usages, [YouTubers] ont à l’esprit le potentiel de la sphère publique démocratique et, dans une certaine mesure, ils développent une sphère publique plus égalitaire.

J’ai de très mauvaises nouvelles de l’avenir pour l’auteur de cet article.

Le reste des ordures

YouTube a grandi et grandi tout au long des années 2010, devenant la plateforme de médias sociaux la plus populaire auprès des adolescents en 2018, selon le Pew Research Center. Alors que 51% des adolescents (âgés de 13 à 18 ans) ont déclaré avoir utilisé Facebook dans l’enquête Pew de 2018, 85% ont utilisé YouTube.

La plateforme a façonné les jeunes esprits tout au long des années 2010, souvent pour le pire. YouTube est rempli de traumatismes induisant le SSPT pour ses consommateurs et ses modérateurs. Et les commentateurs des médias d’extrême droite ont joué le jeu pour radicaliser les jeunes qui autrement pourraient devenir décents.

Jetez un coup d’œil à quelques titres récents de Gizmodo sur YouTube:

Qu’est-il arrivé au 10e niveleur du Michigan qui a fait cette vidéo sur MySpace? Son profil IMDB explique qu’il est «un pionnier de la vidéo sur Internet qui a accumulé plus de 400 millions de vues de vidéos dans le monde au cours de la dernière décennie». Mais à part un rôle dans la comédie Ashton Kutcher Epic Movie 2007, ses crédits ne sont plus devenus viraux depuis.

Avec le recul de 15 ans, nous pouvons dire que la renommée éphémère des médias sociaux n’est pas tout ce qu’elle est censée être.

