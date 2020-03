Voici ce qui est dans Call Of Duty: Pack DLC exclusif à Warzone Playstation

Les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare sur PlayStation 4 ont eu de la chance aujourd’hui, Activision publiant un pack de combat gratuit pour les utilisateurs de Playstation Plus. Ce pack DLC gratuit est destiné au nouveau mode Battle Royale, Call of Duty: Warzone, lancé aujourd’hui.

Le pack DLC comprend le skin d’opérateur Yegor “ Trackstar ”, le plan de fusil de chasse pour “ Showstopper ”, la montre “ Skilltrack 56 ”, la carte d’appel “ Opération secrète ”, un charme d’arme “ déchiqueté ” et un jeton XP double de 60 minutes .

La plupart d’entre eux ne sont que des déverrouillages cosmétiques et accessoires qui n’affectent en rien le gameplay, à l’exception du double jeton XP de 60 minutes. L’Operator Skin déverrouille le personnage jouable d’Allégeance Yegor en option pour jouer comme dans le nouveau mode bataille royale, le premier de ce qui semble être de nombreux skins de personnages optionnels à débloquer.

Opérateur Yegor

Le plan du fusil de chasse déverrouille le fusil de chasse modèle 60, un fusil de chasse camouflage noir complet avec du ruban bleu sur la poignée. Ceci est purement cosmétique et n’est visible que lorsque vous tenez le fusil de chasse dans le jeu.

Fusil de chasse modèle 60 ‘Showstopper’

Bien que la montre Skilltrack 56 dorée et bleue de ce pack soit plutôt cool, rien ne battra la montre tomogunchi – l’animal virtuel qui grandit avec vos tués dans le jeu.

Montre ‘Skilltrack 56’

Le Combat Pack n’est pas le seul contenu gratuit que les utilisateurs de Playstation peuvent apprécier, Call of Duty: Warzone ne nécessitant pas d’abonnement Playstation Plus pour jouer en ligne. Habituellement, un abonnement est nécessaire pour lire n’importe quel contenu en ligne sur la PS4, mais certains jeux comme Fortnite et Apex legends ne nécessitent pas non plus de compte PS Plus; Call of Duty: Warzone n’est que la dernière exception. Les utilisateurs de Xbox auront toujours besoin d’un abonnement Xbox Live Gold pour jouer à Warzone en ligne.

Ce n’est pas le premier contenu exclusif de Call of Duty chronométré. La mise à jour de la saison 2 de Modern Warfare comprenait des DLC exclusifs à PS4, tandis que le mode Survie pour Spec-Ops est également exclusif à PS4 jusqu’au 1er octobre 2020.

Call of Duty: Warfare est disponible pour jouer sur PC, PS4 et Xbox One à ceux qui possèdent Modern Warfare. Le pack de combat Call of Duty: Warzone est exclusif jusqu’au 1er octobre 2020

