Voici ce qu’il faut faire avec le faux art dans Animal Crossing New Horizons – HITC

Un guide pour savoir quoi faire avec le faux art vendu par l’infâme Redd dans Animal Crossing New Horizons.

Animal Crossing New Horizons est un jeu que Nintendo prévoit de mettre à jour pendant deux à trois ans. L’une des dernières mises à jour a vu l’arrivée du malicieux M. Fox nommé Redd, et vous savez déjà qu’il est tristement célèbre pour être un trou qui vend de l’art faux en plus de produits légitimes. Vous ne pouvez malheureusement pas vendre ces pièces contrefaites ni les donner au musée, mais ici vous découvrirez ce que vous pouvez faire à la place.

En plus de perdre vos cloches et votre temps durement gagnés, il y a aussi des rumeurs qui circulent sur le Web selon lesquelles le faux art que vous achetez à Redd est hanté. Si cela est vrai par opposition à un mythe, c’est une autre raison d’ajouter le scélérat à votre liste de s ** t.

Cependant, que l’art contrefait soit véritablement hanté ou non, vous devrez toujours savoir ce que vous pouvez faire avec le faux art dans Animal Crossing New Horizons pour pouvoir libérer de l’espace d’inventaire.

Comment se débarrasser du faux art dans Animal Crossing New Horizons

Vous pouvez vous débarrasser du faux art dans Animal Crossing New Horizons en le jetant dans une poubelle.

Soit cela, soit vous pouvez vous débarrasser du faux art dans Animal Crossing New Horizons en le déposant sur une île mystérieuse.

À condition que vous optiez pour la route plus douce et plus recyclable, tout ce que vous avez à faire est de fabriquer un bac, de l’approcher et d’appuyer sur A, puis de choisir la contrefaçon de votre inventaire pour vous en débarrasser une fois pour toutes.

Aucun argent n’est remboursé pour l’élimination du produit contrefait, mais cela libérera de l’espace dans votre inventaire.

Bien que se débarrasser puisse sembler la chose de bon sens à faire, il existe d’autres alternatives pour savoir quoi faire avec votre faux art.

Que faire avec du faux art dans Animal Crossing New Horizons?

Une chose que vous pouvez faire avec du faux art dans Animal Crossing New Horizons est de décorer votre île.

Oui, c’est du faux art, mais ce qu’il faut faire avec une suggestion est mieux que de simplement le jeter dans une poubelle Animal Crossing New Horizons.

Il y a la question délicate des peintures contrefaites peut-être hantées, mais – pour autant que nous comprenions – tout ce qu’elles font est de cligner des yeux afin que les esprits emprisonnés ne soient pas si effrayants.

En plus de décorer votre maison avec du faux art, vous pouvez également les stocker dans l’inventaire de votre maison si vous êtes un thésauriseur.

