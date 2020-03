Voici ce qu’il y a à l’intérieur de la Xbox Series X

Graphique: Microsoft

Le mois dernier, Microsoft a publié un long article sur ce que la prochaine console Xbox Series X peut faire. Aujourd’hui, la société détaille le matériel à l’intérieur de la boîte qui le fait, y compris un processeur AMD Zen 2 huit cœurs personnalisé fonctionnant à 3,8 GHz et son puissant GPU RDNA 2.

Le jargon technique est très présent dans la publication sur la technologie Xbox Series X de Microsoft ce matin, à tel point que la société a créé un glossaire utile pour aider les lecteurs à parcourir les différents acronymes utilisés. Ce que vous devez vraiment savoir, c’est qu’en ce moment, le matériel de la Xbox Series X est le plus impressionnant que j’ai vu dans une console de jeu, rivalisant facilement avec les PC de jeu les plus puissants d’aujourd’hui. Voici la liste complète des spécifications que Microsoft a présentée ce matin.

Spécifications du système Xbox Series X

CPU: 8 cœurs à 3,8 GHz (3,66 GHz avec SMT) Processeur Zen 2 personnaliséGPU: 12 TFLOPS, 52 UC à 1,825 GHz GPU RDNA 2 personnaliséTaille de la matrice: 360,45 mm2Processus: 7nm EnhancedMémoire: 16 Go GDDR6 avec bus 320 MoBande passante mémoire: 10 Go à 560 Go / s, 6 Go à 336 Go / sStockage interne: SSD NVME personnalisé 1 ToDébit d’E / S: 2,4 Go / s (brut), 4,8 Go / s (compressé, avec bloc de décompression matériel personnalisé)Stockage extensible: Carte d’extension 1 To (correspond exactement au stockage interne)Stockage externe: Prise en charge du disque dur externe USB 3.2Lecteur optique: Lecteur Blu-Ray 4K UHDObjectif de performance: 4K à 60 FPS, jusqu’à 120 FPS

Entre le CPU et le GPU et l’inclusion d’un disque SSD comme stockage principal, la Xbox Series X est ridiculement rapide. Microsoft a publié une vidéo comparant les temps de chargement sur la Xbox One X à la Xbox Series X et la différence est tout simplement ridicule.

Dans une autre vidéo publiée aujourd’hui, Microsoft a présenté la fonctionnalité de résumé rapide très discutée de la Xbox Series X. Voici comment cela fonctionne.

Si les informations sur la Xbox Series X ne sont pas suffisantes, les gens de Digital Foundry ont une excellente comparaison de la Xbox One X et de la Xbox Series X, décomposant les différences de taille et de performances de la console.

