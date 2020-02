Voici combien de personnes se sont inscrites à Disney Plus

Disney + a connu un très bon départ après sa sortie en novembre. Disney a annoncé aujourd’hui que le service de streaming comptait 26,5 millions d’abonnés payants au 28 décembre 2019 et un total de 28,6 millions au 3 février.

“Le lancement de Disney + a été un énorme succès, dépassant même nos plus grandes attentes”, a déclaré le PDG de Disney, Bob Iger, lors de l’appel aux résultats de la société, selon The Hollywood Reporter.

Les analystes prévoyaient que les abonnés atteindraient jusqu’à 25 millions pour la période, les chiffres sont donc en avance sur les attentes. Disney + coûte 7 $ par mois aux États-Unis, ce qui est inférieur au coût mensuel d’un abonnement Netflix.

Le revenu moyen par abonné Disney + pour la période était de 5,56 $. Un certain nombre de promotions ont fait baisser ce chiffre, notamment Disney + gratuit pour les utilisateurs de Verizon et des offres de prévente qui offraient des tarifs réduits pour ceux qui s’inscrivent pour trois ans. Selon Iger, 20% des utilisateurs de Disney + sont venus sur la plateforme depuis le billet de faveur de Verizon. En tant que tel, le profil de profit de Disney + devrait s’améliorer au fil du temps à mesure que les remises expirent.

En comparaison, Netflix comptait 167 millions d’abonnés payants dans le monde selon le dernier décompte de l’entreprise.

L’autre service de streaming de Disney, Hulu, comptait 30,4 millions d’abonnés payants à la fin de 2019, tandis que ESPN + comptait 7,6 millions d’abonnés. Les activités de streaming de Disney – à travers Disney +, Hulu, ESPN + et d’autres – restent un perdant d’argent pour l’entreprise. Ce segment a enregistré une perte de 693 millions de dollars au cours de la période, mais tout cela est à prévoir alors que Disney construit l’infrastructure. Comme annoncé précédemment, Disney s’attend à ce que Disney + réalise un bénéfice en 2024. La société prévoit également d’avoir jusqu’à 90 millions d’abonnés Disney + d’ici 2024.

À l’heure actuelle, Disney + n’est disponible que dans un nombre limité de pays. Disney prévoit de continuer à déployer la plateforme dans d’autres parties du monde tout au long de 2020 et au-delà.

L’un des contenus les plus vantés sur Disney + en ce moment est l’émission télévisée Star Wars, The Mandalorian (qui revient pour une deuxième saison en octobre 2020). Au-delà de cela, Iger a taquiné que Disney envisage des retombées basées sur les personnages de The Mandalorian, bien qu’il n’ait pas identifié de personnages en particulier. Le directeur a également déclaré que Disney se concentrerait sur Disney + pour les futurs projets Star Wars, au moins pour les prochaines années.

