Voici comment Dabura, Cell et Frieza de Dragon Ball Z ressemblent à God of War

God of War est arrivé il y a un peu moins de 2 ans et l’un des éléments qui a le plus retenu l’attention de ce projet est sa direction artistique. C’est pourquoi, au cours des derniers mois, beaucoup ont aimé savoir que Raf Grassetti, directeur artistique des studios Santa Monica et artiste de personnages, a publié plusieurs illustrations de différents personnages. Récemment, beaucoup étaient ravis qu’il ait sorti un art de Dabura, le démon emblématique Dragon Ball Z qui est apparu comme un méchant dans la saga Majin Buu. Ce n’est pas tout, car il a également fait de l’art d’autres méchants emblématiques de Dragon Ball.

Achetez Dragon Ball Z: Kakarot sur Amazon Mexique et Green Man Gaming

Il s’agit d’une sculpture numérique en 3 dimensions qui nous montre à quoi ressemble Dabura sous la loupe du directeur artistique de God of War. Comme vous pouvez le voir, le démon a l’air vraiment puissant et menaçant. Cela dit, ce qui a vraiment attiré notre attention, c’est que l’illustration respecte l’essence de l’art d’Akira Toriyama, mais en même temps, elle ressemble à une créature qui n’aurait pas l’air complètement hors de propos dans une aventure Kratos … enfin, seulement si elle portait Une robe différente.

Sans plus, nous vous laissons avec l’art de Dabura réalisé par Grassetti:

Vous avez aimé la version de Dabura de Dragon Ball Z de Grassetti? Si vous avez répondu oui, vous devez savoir qu’il a également fait des illustrations d’autres méchants de Dragon Ball Z. En fait, sur son Instagram, vous pouvez voir à quoi ressemblerait Freezer, Cell, Kid Buu, Majin Buu et Babidi si Santa Monica Studios avait la licence pour le faire Un jeu des aventures de Goku.

Vous pouvez consulter les illustrations ci-dessous:

Qu’avez-vous pensé de ces images? Pouvez-vous imaginer un jeu Dragon Ball avec des graphismes de ce type? Dites-le nous dans les commentaires.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, ce n’est pas la première fois que Grassetti surprend avec son art. En fait, au cours des mois précédents, nous vous avons parlé de son travail illustrant des personnages de Cuphead, Super Smash Bros. et Star Fox.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à God of War.

.