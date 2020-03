Voici comment fonctionne le stockage extensible sur Xbox Series X

Par Sherif Saed,

Microsoft espère être aussi accommodant que possible en ce qui concerne le stockage extensible sur Xbox Series X.

Dans le cadre du grand Xbox Series X une explosion des informations, Microsoft a dévoilé les spécifications complètes de la console. À côté d’eux, nous avons également reçu une confirmation de la manière dont nous pourrons exactement étendre le stockage de la console.

Dans un article de blog, Microsoft a révélé que le mystérieux port situé à l’arrière de l’unité était en effet utilisé pour le stockage extensible. Le port est capable de correspondre à la vitesse du SSD NVMe interne de 1 To de la console.

Microsoft a donné un premier aperçu d’un lecteur personnalisé de 1 To créé avec Seagate, qui se trouve dans une carte d’extension soignée qui se branche sur le port. Il y a bien sûr un autre SSD, et il sera utilisé avec le disque dur interne pour stocker les jeux de nouvelle génération.

Il existe cependant une autre façon pour les propriétaires de Xbox Series X d’étendre le stockage de leur système, et ce via les disques externes USB 3.2 les plus courants, comme ceux actuellement utilisés sur Xbox One. Cette option particulière est disponible pour les jeux de génération précédente; donc Xbox One, Xbox 360 et jeux Xbox d’origine compatibles avec Xbox Series X.

Microsoft recommande d’installer des jeux natifs Xbox Series X, c’est-à-dire des jeux de nouvelle génération, sur le lecteur interne ou sur l’emplacement SSD extensible. Cela a du sens étant donné les différences de vitesse énormes, mais la première vague de jeux devrait fonctionner correctement sur le stockage USDB 3.2. Il sera intéressant de voir jusqu’où va aller la génération avant que les jeux – construits avec des vitesses SSD en tête – deviennent illisibles lorsqu’ils sont installés sur autre chose.

Dans tous les cas, les mises à niveau de stockage sont un gros problème pour Microsoft avec la Xbox Series X. Entre autres, elles permettent à la console de suspendre et de reprendre instantanément au moins trois jeux simultanément.

