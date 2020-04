Voici comment fonctionnera le mode compétitif VALORANT

Éditeur: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord

VALORANT, le titre FPS de Riot Games, est désormais disponible pour certains joueurs en phase de bêta fermée. Malgré le fait que les utilisateurs n’ont eu que très peu de temps de pratique, la section compétitive du jeu est maintenant disponible et pour expliquer comment cela fonctionnera, les développeurs en charge de ce composant ont partagé beaucoup d’informations sur les différentes gammes et niveaux qu’il aura.

Pour commencer, vous devez savoir que vous pourrez accéder au mode compétitif une fois que vous aurez terminé 20 parties non classées. Il y aura un total de 8 rangs (Fer, Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant, Immortel et VALORANT). Dans chaque gamme, il y aura 3 niveaux, à l’exception du plus élevé, VALORANT.

Quelque chose d’important est que dans les compétitions compétitives, la capacité personnelle sera prise en compte en dehors des performances de l’équipe. Gagner sera donc important pour l’avancement du classement, mais les performances individuelles aideront également à monter de niveau plus rapidement ou à descendre si vous avez moins performé que les jeux précédents, à part cela, ce sera un indicateur clé.

Niveaux et plages du mode compétitif

Riot Games veut garantir un environnement compétitif équitable

Pour assurer des matchs équitables, il y aura des équipes de 5 personnes maximum et toutes devront être dans 2 gammes (ou 6 niveaux). Pour montrer des informations fidèles sur le rang et la capacité réelle, il a également été indiqué que si le compte atteint 14 jours d’inactivité, dans le prochain jeu, il affichera “Inactif” au lieu du vrai rang, mais ne pense pas qu’il a été modifié, mais qui sera affiché dans le prochain match.

Si vous avez déjà eu accès au titre et avez déjà essayé le mode compétitif, mais que vous avez eu de très mauvais résultats, ne vous inquiétez pas, la progression en Beta ne sera pas enregistrée pour la version finale du jeu. Le développeur a rappelé que le système compétitif de son FPS est à un stade prématuré, mais qu’elle prévoit de le développer à l’avenir. De plus, il a mentionné que pendant la bêta fermée, le matchmaking compétitif pouvait être désactivé, car il y travaillait constamment pour améliorer l’expérience.

Que pensez-vous de la section compétitive en général? Avez-vous déjà eu l’occasion de jouer à des matchs de qualification? Dites-le nous dans les commentaires.

Avec les débuts de la bêta fermée VALORANT, Riot Games a lancé un système anti-triche qui sera très sûr et invite les utilisateurs à trouver des vulnérabilités et ainsi gagner beaucoup d’argent.

VALORANT est exclusivement disponible pour PC en phase bêta fermée. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet si vous visitez cette page.

