Voici comment jouer à Fire Emblem Warriors gratuitement, même sans commutateur japonais – Guide

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 26 janvier, les utilisateurs de Nintendo Switch Online au Japon auront accès à l’intégralité de Fire Emblem Warriors gratuitement. Le jeu sera ensuite verrouillé après cette date (à moins que vous n’achetiez la totalité), mais si vous avez beaucoup de temps au cours des prochains jours, vous pouvez certainement voir de quoi il s’agit pour le faible coût de rien.

Même si vous ne vivez pas au Japon, il existe une solution de contournement que vous pouvez utiliser pour mettre la main sur le jeu. Vous devrez avoir un abonnement actif à Nintendo Switch Online de toute façon, mais en supposant que vous avez couvert, voici comment jouer gratuitement à Fire Emblem Warriors quelle que soit la région de votre compte.

Étape 1 – Obtenez un compte japonais

Tout d’abord, vous aurez besoin d’un compte Switch japonais pour accéder à l’eShop de cette région et télécharger la version gratuite du jeu. Nous avons un guide complet et détaillé pour le faire ici si vous avez besoin d’instructions étape par étape, mais pour toute personne familière avec la création d’un compte Nintendo, il vous suffit essentiellement de vous rendre sur le site officiel et de vous inscrire avec un nouveau, adresse e-mail inutilisée, en veillant à sélectionner «Japon» comme région et en suivant les instructions à l’écran.

Assurez-vous que ce compte est opérationnel sur votre console Nintendo Switch – accédez simplement à Paramètres> Utilisateur> Ajouter un utilisateur et connectez-vous en utilisant les détails de votre nouveau compte.

Assurez-vous de choisir «Japon» dans la liste déroulante Pays / région!

Étape 2 – Téléchargez la version gratuite de Fire Emblem Warriors

Si vous avez correctement suivi l’étape 1, cliquer sur l’icône eShop sur votre Switch devrait maintenant vous donner la possibilité de charger la boutique en utilisant votre nouveau compte japonais. Faites-le et descendez d’un onglet sur le côté gauche de l’eShop (l’option ci-dessous ‘Nouveau’). Sur cette page, vous devriez repérer une image de Fire Emblem Warriors avec un autocollant de 40% de réduction attaché.

Cliquez dessus, puis sélectionnez le bouton rouge qui est déjà en surbrillance lorsque la page se charge. Cela affichera une page de téléchargement pour la version gratuite – cliquez sur la case orange et blanche en bas à droite de votre écran pour télécharger le logiciel.

Étape 3 – Modifier temporairement votre compte Nintendo Switch normal

Vous avez donc créé un compte japonais et téléchargé le logiciel gratuit sur votre Switch. C’est bien, mais à moins que votre compte japonais ne soit abonné à Switch Online, vous ne pourrez toujours pas jouer au jeu. Encore.

Le logiciel gratuit vérifie deux choses lorsque vous essayez de le jouer: si vous êtes abonné à Switch Online et si votre compte est japonais ou non. Maintenant, vous pouvez choisir d’acheter un autre abonnement Switch Online pour ce compte japonais et l’utiliser, mais le meilleur moyen – et gratuit – de le faire, est de changer temporairement la région de votre compte principal qui a déjà un abonnement.

La vidéo ci-dessous de The Famicast explique exactement comment procéder à partir d’une minute environ (la vidéo couvre en fait une promotion similaire que Nintendo a organisée pour Captain Toad: Treasure Tracker, mais toutes les mêmes petites astuces s’appliquent toujours). Selon vos paramètres de renouvellement d’abonnement, vous pourriez avoir un ou deux obstacles supplémentaires à franchir, mais si vous suivez attentivement chaque étape, vous le trierez en un rien de temps. Notez que cela effacera tous les fonds de votre solde eShop, alors assurez-vous que vous n’avez pas d’argent sur votre compte.

Et voilà, nous espérons que vous aurez désormais accès gratuitement à Fire Emblem Warriors jusqu’au 26 janvier. Ce n’est pas exactement un processus rapide, mais cela vaut la peine si cela signifie que vous n’avez pas à payer un seul centime, non?

Faites-nous savoir si cela vous aide et si vous avez des questions, lancez-vous dans les commentaires ci-dessous.

