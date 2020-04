voici comment jouer à Starbase

Un MMO spatial qui vous permet de construire des navires, des armes et de grandes stations spatiales, mais aussi de les détruire.

Habitué à se déplacer dans le monde fantastique magique de la saga Trine, trouver un jeu vidéo comme Starbase est le plus surprenant. Pour le changement de décor, oui, mais aussi pour la prémisse puissante qui donne vie à ceEspace MMOdeFrozenbytedans lequel nous aurons la liberté totale de construire des navires, des armes et même des stations spatiales gigantesques. Quelque chose que ses créateurs ont une fois de plus voulu influencer, en présentant une vidéo de gameplay qui montre les premières barres de cette aventure spatiale.

Starbase est en développement depuis cinq ansEquipé d’un médiator, nous devrons fairetravaux miniersun espace pour obtenir des ressources précieuses et des matières premières avec lesquelles nous pouvons fabriquer de nouveaux et meilleurs outils de travail, plus d’armes et bien sûr des structures gigantesques que nous pourrons utiliser à l’avenir comme base d’opérations ou forteresse contre les ennemis. Parce que, bien sûr, il y aura aussi des rivaux à combattre, et à tout moment ils peuvent faire tomber tous nos bâtiments.

Starbase est en développement depuiscinq ans, avec un nouveau moteur graphique en cours de réalisation, et comme nous vous l’avons déjà dit dans les news précédentes, le jeu Frozenbyte accordera une grande importance à laexploration, pour que chaque joueur vive sa propre aventure dans l’espace. Voici une vidéo de gameplay, moins flashy, mais vous pouvez également profiter de la bande-annonce de Starbase qui montre son énorme potentiel.

Après plusieurs revers, l’équipe de Frozenbyte a retrouvé le chemin du succès à la fin de l’année dernière avec sa dernière grande aventure de puzzles et d’action, comme nous vous l’avons déjà dit dans notre analyse de Trine 4, où nous l’avons décrit comme “la plus belle livraison de tous , avec des énigmes très ingénieuses et équilibrées et avec cette grande capacité à les résoudre de plusieurs manières différentes. “

