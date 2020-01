Voici comment maximiser l’autonomie de la batterie de votre Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Breath of the WildScreenshot: Nintendo

S’il y a une chose qui craint avec la Nintendo Switch, c’est la batterie. Ouais, ouais, tu peux jouer Zelda sur la route. Mais est-ce vraiment un argument de vente si vous ne pouvez le faire que pendant environ deux heures? Cela ne couvre même pas le trajet en train de New York à New Haven! Et si vous faites face à un voyage plus long – ou, pire encore, que vous vous rendez à l’aéroport – vous pouvez oublier de faire confiance à la chose pour durer tout le voyage.

Officiellement, Nintendo prétend que la durée de vie de la batterie du modèle d’origine peut durer de 2,5 à 6,5 heures. Mais quiconque joue régulièrement sur le pouce peut vous dire que la réalité est frustrante plus près de la barre des 2,5 heures. Et même si la Maison de Mario a sorti un modèle optimisé l’année dernière – un avec une durée de vie de la batterie supposée de neuf heures – de nombreux joueurs ont toujours choisi l’original à faible charge, grâce en grande partie à un forfait de 300 $ qui comprenait un téléchargez le code de «l’excellent» Mario Kart 8 Deluxe. En fait, selon The Verge, plus de 800 000 personnes ont décroché ce paquet pendant la seule semaine du Black Friday. (Pour ces consommateurs: la seule route sur laquelle vous jouez probablement votre Switch est Rainbow Road.)

Tout espoir n’est pas perdu. En tirant le meilleur parti de quelques tactiques éprouvées – au-delà de simplement «baisser votre luminosité» – vous pouvez obtenir plus de kilométrage de votre machine. Dans certains cas, vous pourriez hypothétiquement le doubler. Voici comment.

Mettez la console hors tension entre les sessions.

Capture d’écran: Nintendo (Kotaku

Lorsque vous appuyez sur le bouton d’alimentation du commutateur, un menu vous invite à le mettre en mode «veille». L’écran s’éteindra, mais la console brûlera encore du gaz (quoique à un taux beaucoup plus réduit). Mais le fait d’arrêter le tout garantira qu’il ne consomme aucune batterie. Pour ce faire, maintenez simplement le bouton d’alimentation enfoncé pendant trois secondes. Lorsque le menu apparaît, sélectionnez «Options d’alimentation». Une option «désactiver» devrait apparaître.

Investissez dans une batterie haut de gamme.

Réalité: si vous avez de la place pour transporter un commutateur entier, vous avez de la place pour transporter une batterie. Par exemple, jetez un œil à la batterie dédiée à Anker pour Nintendo Switch. Il est léger (seulement 9 onces) et, à pleine charge, peut prolonger la durée de vie de la batterie de votre console de 1,7 fois. Bonus: bien qu’il se vend généralement 70 $ (ou plus!), Il est actuellement disponible sur Amazon pour 65 $.

Jouez à des jeux de fidélité faible (ou inférieure).

Ce n’est un secret pour personne que les jeux à gros budget, avec tous leurs graphismes époustouflants, utilisent beaucoup de puissance de traitement et d’autonomie. Lorsque vous jouez quelque chose comme Fire Emblem: Three Houses, par exemple, vous pouvez littéralement sentir la console passer en overdrive alors qu’elle chauffe entre vos mains. Mais si vous jouez à un jeu relativement plus petit, comme, disons, Baba Is You, votre console n’a pas à travailler aussi dur – et n’a pas à brûler autant de batterie dans le processus.

Pour mettre des chiffres, j’ai pu pousser mon Switch – un modèle 2018 – pour faire fonctionner Three Houses pendant environ 2,5 heures avant d’avoir besoin d’une charge. D’un autre côté, je n’ai eu aucun problème à faire fonctionner Baba Is You cinq heures ou plus (même si j’ai désespérément souhaité que la console s’éteigne et me mette hors de ma misère induite par les puzzles).

Débranchez votre Switch lorsqu’il est complètement chargé.

Oui, cela peut sembler contre-intuitif, mais le débranchement de votre console peut aider à préserver sa durée de vie. Voir, le commutateur est équipé d’une batterie au lithium-ion. Lorsqu’un appareil avec une batterie au lithium-ion atteint sa pleine charge, le laisser branché réduit son efficacité à long terme. Cela signifie que lorsque vous irez jouer à quai à l’avenir, la durée de vie totale de votre batterie sera de plus en plus courte au fil du temps. Chaque fois que votre Switch atteint cette charge à 100%, que ce soit via la station d’accueil ou un câble, débranchez-le.

Échangez-le.

Comme l’a souligné Ethan Gach de Kotaku, vous pouvez identifier le modèle de commutateur que vous possédez en consultant le numéro de modèle à l’arrière de la console. L’ancien modèle – celui qui faisait partie de ce pack Mario Kart 8 Deluxe – peut être identifié par le numéro de modèle HAC-001, tandis que le plus récent – celui avec une batterie réellement utile – est marqué par HAC-001 (-01 ). Si vous êtes prêt à sacrifier le jeu gratuit, retournez à l’endroit où vous l’avez acheté et échangez-en un nouveau. Étant donné que le modèle autonome est au même prix que le pack, vous ne perdrez pas un sou.

Heureusement, la plupart des grands magasins proposent des périodes de retour prolongées pendant les vacances. Target a une politique généreuse de retour de couverture de 90 jours. Walmart aussi. Même si vous avez récupéré votre modèle tout au long du Black Friday, vous êtes dans ce laps de temps.

.