Voici comment nettoyer et désinfecter vos consoles et appareils électroniques

Alors que les cas de virus COVID-19 continuent d’augmenter, il est nécessaire de rester calme et de mener une série de pratiques pour éviter une éventuelle contagion. De l’évitement des grands rassemblements au lavage constant des mains. Pendant cette période de travail à domicile, suspension des travaux et des cours, il faut garder nos consoles et accessoires technologique propre constamment.

Cependant, avant de dépenser tout votre gel antibactérien sur votre PS4, vous feriez mieux de prendre note des nouveaux guides de nettoyage d’Apple. Bien que ce document se concentre sur les produits de la société Apple, Les recommandations du géant de la technologie peuvent s’appliquer à tous les appareils électroniques.

Pour commencer, n’appliquez pas de nettoyant directement sur un produit. De plus, avant de nettoyer quoi que ce soit, vous devez vous assurer que tout est éteint et n’a pas de connexion à une source électrique. Vous devrez vous procurer un Windex polyvalent clairement identifié comme désinfectant. En général, les bouteilles qui disent “tue 99,9% des germes” relèvent de ce paramètre. Tout produit qui n’a pas cette étiquette est probablement un simple nettoyant.

Si vous recherchez spécifiquement des désinfectants qui fonctionnent contre le SRAS-CoV-2, la souche de coronavirus qui cause le COVID-19, consultez l’Environmental Protection Agency (EPA). C’est une liste assez longue, mais vous pourrez principalement reconnaître instantanément deux noms: Clorox et Lysol.

Évitez d’utiliser le nettoyant directement sur les écrans ou les consoles, utilisez plutôt un mouchoir pour mieux répandre tout le liquide de nettoyage. Si vous n’avez pas de lingettes ou de nettoyants à portée de main, vous pouvez faire un substitut assez facilement. Tout ce dont vous avez besoin est une bouteille de peroxyde d’hydrogène approuvée par l’EPA et des serviettes en papier doux. Cependant, considérez que les serviettes en papier abrasif peuvent endommager les écrans tactiles. De préférence, la lingette de fortune est humide et ne coule pas.

Selon Apple, une sculpture excessive peut endommager n’importe quel appareil. Les gens de Lysol disent qu’il suffit de frotter la surface. Votre objectif doit simplement être d’humidifier la surface suffisamment pour que le désinfectant puisse faire son travail. Pour nettoyer les endroits difficiles d’accès, comme le dessous d’un joystick ou les bords d’un D-pad, enroulez un gant de toilette autour du bord d’un coton-tige. Cela vous donnera de la précision, même pour les parties les plus frustrantes.

Terminé, vous pouvez désormais profiter de toutes vos consoles et appareils électroniques sans vous soucier de contracter le fameux coronavirus. Il ne vous reste plus qu’à suivre les autres normes d’assainissement actuellement en vigueur.

Via: Apple

.