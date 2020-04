Voici comment regarder Instagram en direct sur Mac et ordinateur portable – HITC

Un guide pour regarder facilement Instagram en direct sur Mac et ordinateur portable.

Malgré la façon dont Instagram peut facilement envoler les gens d’envie en présentant principalement de beaux modèles qui semblent avoir été bénis avec tout dans la vie, l’application est finalement bonne à ce moment car elle peut fournir aux gens une pause bien méritée du destin et morosité des nouvelles du coronavirus. Cependant, si vous voulez faire une pause dans votre téléphone, vous pouvez découvrir ici comment regarder les flux en direct des personnes que vous suivez sur un Mac ou un ordinateur portable.

Grâce à l’épidémie de coronavirus et aux personnes forcées de rester à l’intérieur, il semble que la cuisson des vidéos sur Instagram soit devenue une méthode d’évasion de joie incroyablement populaire. Il y a un tas de morceaux de cuisine que vous pouvez suivre, mais vous ne voudrez peut-être pas tous les regarder sur votre iOS ou Android.

Donc, si vous souhaitez regarder des flux en direct sur un Mac ou un ordinateur portable, vous pouvez découvrir ci-dessous comment faire exactement cela.

Comment regarder Instagram en direct sur Mac

Vous devez télécharger l’extension Google Chrome IG Stories pour regarder les flux Instagram en direct sur Mac.

Afin de télécharger l’extension IG Stories sur votre Mac pour regarder des vidéos en direct Instagram, vous devez avoir Google Chrome téléchargé et installé.

Si vous utilisez déjà Chrome, vous devez simplement visiter sa boutique en ligne pour télécharger l’extension susmentionnée.

Une fois l’installation de l’extension terminée, vous trouverez son icône de flèche vers le bas en haut à droite de votre navigateur Web Chrome.

Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de vous connecter à Instagram sur votre Mac via Google Chrome, et vous pourrez voir en haut à gauche de la page si quelqu’un que vous suivez est en train de diffuser une vidéo en direct.

Si quelqu’un que vous suivez diffuse en direct, il vous suffit de sélectionner le lien vidéo à regarder dans un nouvel onglet de navigateur.

Comment regarder Instagram en direct sur un ordinateur portable

Encore une fois, pour regarder Instagram en direct sur un ordinateur portable, vous devez simplement télécharger l’extension Chrome IG Stories.

Une fois que vous avez cela, il vous suffit de suivre les mêmes instructions que pour regarder Instagram en direct sur un Mac.

Et c’est tout.

