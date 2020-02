Voici comment Spider-Woman regarderait le MCU

Plus tôt ce mois-ci, Sony a annoncé qu’ils avaient l’intention d’apporter Araignée-femme à son univers cinématographique. Un rapport suggère même que l’étude a déjà signé Michelle MacLaren en tant que réalisateur et que le film aurait pour protagoniste Alice Vikander dans le rôle de Jessica Drew En tant que tel, les fans ont commencé à spéculer si ce personnage serait à l’intérieur du MCU et si oui, un artiste a déjà une idée de son apparence.

Utilisation de quelques morceaux du costume La guêpe et le faucon, Adam Sean a créé une illustration impressionnante de Araignée-femme en live-action. Portant le look emblématique de la bande dessinée rouge et jaune, ce fanart comprend même des ailes et des lunettes. Sans aucun doute, cet art aurait fière allure sur grand écran, en particulier avec les libertés créatives qui Marvel Elle a été prise lors de l’adaptation des costumes de bandes dessinées au cinéma.

La situation avec Araignée-femme C’est un peu compliqué, car les droits d’une action en direct sont partagés par Sony et Marvel. À quoi ressemble cette héroïne appartient à Sony, tandis que Jessica Drew en tant que personnage appartient à Marvel Studios

Fsource: Adam Sean Arts

