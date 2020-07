Voici comment trouver Pascal dans Animal Crossing: New Horizons

Pascal n’est pas un nouveau venu dans la série Animal Crossing, mais il a fait sa première apparition dans Animal Crossing: New Horizons après la première vague de sa mise à jour estivale mise en ligne cette semaine. La loutre de mer rouge adore les pétoncles et vous échangera des recettes de bricolage en échange. Il peut également vous offrir des perles, un objet d’artisanat rare requis pour certaines recettes, y compris le nouvel ensemble de sirène.

Comment trouver Pascal sur votre île

Vous pouvez trouver Pascal en nageant et en plongeant dans les océans de votre île. Si vous ne savez pas encore comment faire, consultez notre guide de natation Animal Crossing pour savoir où obtenir une combinaison de plongée et comment nager.

Il attend…

Une fois que vous êtes dans l’eau et commencez à plonger pour les créatures marines, Pascal apparaîtra finalement, mais seulement lorsque vous trouverez un pétoncle. Il n’apparaîtra pas chaque fois que vous attrapez un pétoncle ou même la première fois – c’est aléatoire, et nous ne savons pas vraiment quel est le taux, mais il semble que ce ne soit qu’une fois par jour. Il semble cependant qu’il puisse apparaître sur votre île aux côtés d’autres visiteurs spéciaux. Leif était sur la place de la ville de mon île le même jour que j’ai rencontré Pascal.

Bien sûr que vous le pouvez, Pascal.

Quand Pascal vous approche, il vous demande le pétoncle que vous venez de trouver. Si vous choisissez de le lui donner, il vous récompensera avec une recette de bricolage sur le thème de la sirène et dira probablement quelque chose de philosophique avant de nager de l’autre côté de la barrière océanique, où vous ne pouvez pas l’approcher ou lui parler avant la prochaine rencontre.

Que faire avec des perles

Pascal peut vous offrir une perle, qui est un matériau artisanal rare qui sera utile pour fabriquer des meubles et des vêtements dans l’ensemble de sirène, pour lequel Pascal propose des recettes de bricolage en échange de pétoncles. Vous pouvez également trouver des perles en plongeant pour les créatures marines.

Devez-vous économiser des pétoncles pour Pascal?

Les pétoncles comptent parmi les nouvelles créatures marines que vous pouvez trouver et donner au musée, et vous pouvez également les vendre à Nook’s Cranny pour 1200 cloches. Comme vous pouvez également les échanger contre des recettes de bricolage, il est logique de s’y accrocher – cependant, nous essayons toujours de vérifier comment le commerce des pétoncles avec Pascal fonctionne. Pour le moment, il semble qu’il ait une chance d’apparaître uniquement lorsque vous en attrapez un, et vous donnera la possibilité de l’échanger, ce qui rendrait la sauvegarde des pétoncles un peu inutile. Mais s’il s’avère que vous pouvez le rencontrer comme vous le feriez pour tout autre visiteur spécial, comme C.J. ou Flick, alors avoir des pétoncles à échanger serait utile.

Nous mettrons à jour cette section une fois que nous pourrons vérifier le fonctionnement du trading avec Pascal.

