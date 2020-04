Voici comment vous transformer en pomme de terre sur Microsoft Teams, Zoom et Skype – HITC

Snap, Inc.

Un guide pour savoir comment vous transformer en pomme de terre sur Microsoft Teams, Zoom, Skype et d’autres plates-formes compatibles.

De nombreuses personnes doivent désormais travailler à domicile en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui signifie utiliser des applications de chat vidéo pour le travail telles que Microsoft Teams, Zoom et Skype. Malheureusement, cela a entraîné des bêtises comme une femme se montrant accidentellement en train de visiter les toilettes lors d’une réunion, ainsi qu’une autre femme se transformant en pomme de terre sans savoir comment revenir à la normale.

L’une des histoires les plus drôles qui a récemment circulé sur le Web concerne une patronne qui s’est accidentellement transformée en pomme de terre lors d’une réunion. Et, comme c’est le jour du poisson d’avril, il est compréhensible que d’autres cherchent à suivre ses traces en devenant un aliment nutritif.

Donc, si vous cherchez à vous transformer radicalement pour transformer une réunion sérieuse en quelque chose de léger, vous découvrirez ci-dessous comment vous transformer en un tas d’images amusantes sur Microsoft Teams, Zoom et Skype.

Comment vous transformer en pomme de terre sur Microsoft Teams, Zoom et Skype

Vous devez télécharger Snap Camera pour vous transformer en pomme de terre sur Microsoft Teams, Zoom et Skype.

Les objectifs Snap Camera peuvent être utilisés pendant les diffusions en direct et les conversations vidéo, ce qui signifie que vous pouvez vous transformer en pomme de terre et autres images amusantes lors d’une réunion sur Microsoft Teams, Zoom, Skype et d’autres plateformes compatibles.

Lorsque vous aurez téléchargé et installé le compagnon Snapchat sur PC, vous voudrez ouvrir votre application de chat vidéo.

Microsoft Teams, Zoom, Skype, OBS et Google Hangouts sont tous compatibles avec le filtre.

Maintenant que votre application webcam préférée est ouverte, il vous suffit de passer aux paramètres vidéo et de choisir Snap Camera pour pouvoir sélectionner le filtre pour lequel vous souhaitez appliquer.

Et c’est tout ce qu’il faut pour vous transformer en pomme de terre sur Microsoft Teams, Zoom et Skype.

