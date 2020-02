Voici deux affiches pour le prochain film Monster Hunter

Avec le succès de Détective Pikachu et Sonic l’hérisson – et la performance commerciale historique du live-action Resident Evil films – la décision de tourner Capcom Chasseur de monstre franchise dans un film d’action hollywoodien est toujours plus intelligent.

Réalisé par Paul W.S. Anderson et avec Tony Jaa et Milla Jovovich, le film recevra une poussée promotionnelle au PAX East 2020 le samedi 29 février grâce à la sortie de deux affiches promotionnelles qui seront distribuées lors de l’événement, bien que sous forme miniature (merci, IGN).

Les affiches montrent Jovovich – qui incarne le lieutenant Artemis, un soldat de notre monde qui se retrouve pris au piège dans une dimension alternative pleine de monstres – et Jaa, un résident de ce monde fantastique habile à abattre lesdites bêtes. Jovovich brandit une mâchoire géante tandis que Jaa tient l’arc du grand chasseur. Anderson a déjà déclaré que toutes les armes du film seraient retirées directement des jeux.

Serez-vous en ligne avec votre pop-corn lorsque celui-ci arrivera dans les salles le 4 septembre?

