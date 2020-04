Voici Jett, le héros agile et lanceur de couteaux de Valorant

Par Sherif Saed,

Nous avons une nouvelle bande-annonce pour le nouveau héros de Valorant: Jett.

Jett est un autre Valorant personnage obtenant sa propre bande-annonce. Comme Phoenix, Jett a également été l’un des premiers héros du jeu à être présenté.

Le trait le plus immédiatement perceptible de Jett est sa vitesse et son agilité par rapport aux autres personnages. Elle est capable d’effectuer des tirets rapides (Tailwind) pour repositionner et échapper au danger. Sa capacité Updraft est également axée sur les mouvements, ce qui lui permet de se projeter vers le haut.

Sa principale capacité de combat est Cloudburst, essentiellement une grenade fumigène qui obscurcit ce qu’elle frappe dans le brouillard. Jett peut même plier Cloudburst dans les coins.

L’ultime de Jett est Blade Storm, qui lui donne des couteaux à lancer. Elle peut les lancer individuellement ou tous en une seule fois. Chaque mise à mort avec un couteau les restaure tous.

La version bêta fermée de Valorant débutera la semaine prochaine. Rendez-vous au hub Valorant pour un aperçu des personnages révélés précédemment.

