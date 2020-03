Voici la bande annonce de la quatrième saison de La Casa de Papel

Ce fut un excellent début d’année pour Netflix, avec des séries comme Castlevania, Narcos et Ozark revenant avec de nouvelles saisons. En plus de ces trois, l’un des plus importants de la plateforme vient de sortir la bande-annonce pour sa quatrième saison, et nous parlons bien sûr La maison du papier, dont vous pourrez profiter ensuite 3 avril En attendant, vous pouvez voir ici sa plus récente avancée.

Cette nouvelle avance commence là où la fin de la troisième saison est restée, les membres de l’équipe étant sur le point d’être capturés par Alicia Sierra, chef de la police locale, après avoir volé le Banque d’Espagne. Mais ce n’est pas tout, car les progrès nous montrent également Professeur et Lisbonne Ils sont dans une persécution qui se termine par l’arrestation de ce dernier.

De même, il y a quelques semaines, nous avons appris que Netflix Il avait déjà donné son feu vert à un cinquième qui sortira en 2021. La quatrième saison sortira le 3 avril dans le monde.

Source: Netflix

