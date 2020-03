Voici la configuration système requise pour Gears Tactics sur PC, le jeu de stratégie Gears of War

Connaître les spécifications minimales et recommandées sur les ordinateurs de bureau et portables.

Par Elena Fever / Mise à jour du 29 mars 2020, 19: 2016 commentaires

Gears Tactics, le nouveau jeu vidéo se déroulant dans l’univers de Gears of War, approche à grands pas, en particulier,Le 28 avril sera diffusé sur Steam et Xbox Game Pass. Pour tenir informés les utilisateurs très curieux du projet depuis le début, lespécifications minimales et recommandéesils doivent avoir sur leurs ordinateurs respectifs.

En développant un jeu de stratégie au tour par tour, les créateurs ont voulu s’assurer que celui-ciécrans d’ordinateur portable et moniteurs de bureau puissants. La mission était de travailler avec des configurations d’appareils qui viendraient également à l’avenir, telles queGraphiques Intel Xepour faire ses débuts cette année. Comme ils l’ont expliqué depuisDégâts par éclaboussures, une large gamme de processeurs sur le marché et à venir ont été pris en compte.

Ceux qui y jouent avant le 4 mai recevront un contenu spécialC’est une bonne nouvelle car cela signifie que la grande majorité des joueurs pourront profiter du jeu et en profiter, c’est-à-dire tant qu’ils répondent aux spécifications minimales recommandées sur leur ordinateur portable ou de bureau. Ici, nous vous laissons le tableau avec toutes les informations nécessaires pourWindows 10.

Pour ceux qui ne connaissent pas ce projet lié à la saga Gears of War, on peut dire que c’est un changement de genre beaucoup plus stratégique et queavec Gabe Daz, qui recrutera, équipera et enverra son escadron en mission pour traquer le chef ennemi. Une structure qui vous permet d’assister à des batailles impressionnantes et différentes tactiques de combat à grande échelle.

Ceux qui ont fait le jeu à l’avance ou les membres du Xbox Game Pass sur PC quijouer avant le 4 maiIls recevront le pack de personnages Thrashball Cole, qui comprend Augustus Cole en tant que recrue en plus de l’ensemble d’armure Thrashball complet avec des capacités rares.

