Voici le gameplay d’Orphan of the Machine, exclusif à la Xbox Series X

Comme nous vous l’avons informé, il y a quelques jours, le studio Dynamic Voltage Games a suscité l’enthousiasme après avoir annoncé que son prochain titre, Orphan of the Machine, serait exclusif à la Xbox Series X. Le studio composé d’un seul développeur a mentionné que dimanche dernier, nous verrions le premier gameplay. , mais il y avait des problèmes techniques et ce n’était pas possible. Cependant, le retard n’était que de quelques heures, car aujourd’hui, le 30 janvier, il a dévoilé le gameplay de son projet et partagé plus d’informations à ce sujet.

Le développeur a révélé le gameplay d’Orphan of the Machine via YouTube et la surprise est que ce sera une aventure aquatique dans laquelle vous incarnez un dauphin qui combattra les robots.

Orphan of the Machine s’inspire de Metroid et Ecco the Dolphin

La similitude du titre avec Ecco the Dolphin a attiré l’attention des fans du jeu et Dynamic Voltage Games a confirmé qu’il était l’une de ses grandes inspirations. Cependant, le développeur mentionne que Orphan of the Machine ressemblera davantage à Metroid. Il a même annoncé qu’il y aurait d’énormes batailles de boss.

Quelque chose qui renforce cette similitude est que des améliorations ou des capacités qui permettent d’atteindre de nouvelles zones peuvent être obtenues à partir de certains obus, donc il aura des éléments metroidvania. Vous pouvez également voir le dauphin tirer une sorte de laser pour détruire des robots ou des poissons ennemis.

Vous devez savoir que la version que vous avez vue dans la bande-annonce n’est probablement pas la version finale, vous pouvez donc vous attendre à des changements. En fait, le créateur a déclaré qu’il cherchait un moyen de rendre les roches dans la zone secrète floues au lieu de rendre la transition abrupte.

Orphan of the Machine a été inspiré par de nombreux jeux – une énorme inspiration était Metroid. Vous allez avoir une méduse flottant dans l’espace?! Très bien, je vais vous faire combattre des robots sous l’eau.

– Dynamic Voltage Games (@dynamic_voltage) 30 mars 2020

Orphelin de la machine est fabriqué par une seule personne

Dans le cas où vous ne connaissez pas Dynamic Voltage Games, nous vous informons qu’il s’agit d’un développeur composé de 1 développeur et qui a produit les jeux Final Star et Pirates of First Star.

Cela dit, Orphan the Machine sera également développé par cette même personne, il est donc important de mentionner que les niveaux de production sont ceux d’un indie et non ceux d’un triple A. Cependant, le travail qui a été présenté semble bon et beaucoup les utilisateurs l’ont aimé.

Qu’avez-vous pensé du premier regard sur Orphan of the Machine? Êtes-vous intéressé par ce jeu? Pensez-vous qu’il pourrait être un successeur spirituel d’Ecco le dauphin? Dites-le nous dans les commentaires.

Orphan of the Machine devrait être disponible dans la fenêtre de lancement de la Xbox Series X l’automne prochain. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à la Xbox Series X en consultant cette page.

