Voici le Xbox Game Pass Ultimate Perks, le programme gratuit de récompenses de contenu pour les jeux

Une proposition de Microsoft pour proposer chaque mois de nouveaux contenus pour les jeux Game Pass.

Xbox Game Pass est l’un des services de jeux vidéo les plus intéressants du moment. Un catalogue detitres de toutes sortes, des plus petits aux plus grands lancements, ce qui ne cesse de croître. Cet après-midi, six autres jeux ont été annoncés qui arriveront avant la fin du mois, mais ce n’était pas la seule nouveauté deMicrosoft, qui ont également annoncéun programme de récompenses pour les utilisateurs du Xbox Game Pass Ultimate.

À partir d’aujourd’hui 18 mars, les utilisateurs de l’abonnement conjoint Xbox Game Pass Ultimate profiterontde nouvelles récompenses dans leurs jeuxavec les avantages ultimes du Xbox Game Pass. Un programme avec lequel Microsoft promet d’offrir “DLC, contenu dans le jeu et plus encore,tout cela gratuitement et inclus dans l’abonnement “, selon son site Internet.

En fait, la société a déjà annoncéles premières récompenses du programmepour ce mois-ci, avec du contenu pour Sea of ​​Thieves, Smite, World of Tanks: Mercenaries et Phantasy Star Online 2, ce dernier uniquement au Canada et aux États-Unis.

Récompenses Ultimate Perks en mars

Mer des voleurs:Un ensemble cosmétique Ori, avec un masque, un casque, un drapeau et des bougies inspirées du jeu.World of Tanks: Mercenaires:Trois chars puissants débloqués au démarrage.Frapper:Un pack avec 5 dieux, des skins spéciaux pour les personnages et un set avec des voix.Phantasy Star Online 2:Uniquement au Canada et aux États-Unis. Pack de contenu spécial avec des gestes uniques, des articles cosmétiques, un Gold Mission Pass et de l’argent de jeu.

Ces récompenses seront disponiblespour les abonnés Xbox Game Pass Ultimateà partir de ce moment, et vous pouvez trouverdans l’onglet Xbox Game Passdepuis la console. Nous vous rappelons que Xbox Game Pass a reçu ce mois-ci d’excellentes propositions telles que NBA 2K20 ou le nouvel Ori, dont nous parlerons en détail dans notre analyse d’Ori et de la Volonté des feux follets.

