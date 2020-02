Voici l’énorme somme d’argent que Disney a payée pour le film de Hamilton

La célèbre comédie musicale de Broadway Hamilton arrive dans les salles grâce à Disney. Nous en apprenons maintenant davantage sur la façon dont tout cela a commencé et cela implique beaucoup d’argent.

Plusieurs sites, dont The Hollywood Reporter, Deadline et Variety, affirment que Disney a payé 75 millions de dollars pour acquérir les droits du film Lin-Manuel Miranda. Selon Deadline, cela pourrait être le prix le plus élevé jamais payé pour un film fini.

Contrairement aux versions cinématographiques de Cats or Rent, l’édition cinématographique de Hamilton utilise des images capturées lors des performances en direct de l’émission en 2016, deux semaines seulement avant le départ du casting original. Il utilisera également des techniques de «capture en direct» pour mélanger des éléments de théâtre et de cinéma.

Le film de Hamilton utilise des images de scène de trois performances live différentes. Il y a aussi quelques “plans d’installation sans public”, a rapporté Deadline. “Toutes les images ont été utilisées pour créer des angles multiples, pour garantir la nature cinématographique de l’événement, sans mauvaise place dans la maison”, a déclaré le site.

Selon les rapports, Disney a surenchéri sur d’autres sociétés pour acquérir les droits du film de Hamilton, y compris Warner Bros. Tommy Kail a réalisé à la fois la pièce de théâtre utilisée dans le film et la version cinématographique de Hamilton.

Le film de Hamilton sortira en salles en Amérique du Nord le 15 octobre 2021. Les dates de sortie pour d’autres parties du monde n’ont pas été annoncées.

L’adaptation au grand écran ramènera l’écrivain et star Miranda dans le rôle d’Alexander Hamilton, Daveed Diggs dans un double rôle de Maarquis de Lafayette et Thomas Jefferson, Renée Elise Goldsberry dans le rôle d’Angelica Schuyler, Leslie Odom, Jr. dans le rôle d’Aaron Burr, Christopher Jackson dans le rôle de George Washington, Jonathan Groff comme King George, Phillipa Soo comme Eliza Hamilton et Jasmine Cephas Jones comme Peggy Schuyler et Maria Reynolds, Okieriete Onaodowan comme Hercules Mulligan et James Madison, et Anthony Ramos comme John Laurens et Philip Hamilton.