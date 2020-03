Voici les 15 jeux Switch les plus téléchargés en février 2020

Nintendo a dévoilé une liste des 15 jeux les plus téléchargés du Changer d’eShop Février en L’Europe, et il y a des titres assez intéressants, comme Démêler 2, qui s’est positionné comme le plus téléchargé du mois.

Deuxièmement, nous avons DOOM 3, indubitablement induite par la récente vente dans le eShop. Sixièmement, et de façon quelque peu surprenante, Animal Crossing: New Horizonsqui, même s’il n’est même pas disponible, a très bien réussi en termes de préventes.

Voici la liste complète:

Démêler deux

DOOM 3

Super Mario Odyssey

UN



Mario + Rabbids Kingdom Battle

Animal Crossing: New Horizons (pré-commande)

DOOM (1993)

Rayman Legends: Definitive Edition

Minecraft

DOOM II

Super Mario Maker 2

Spyro Reignited Trilogy

Monopole pour Nintendo Switch

The Elder Scrolls V: Skyrim

Vallée de Stardew

.