Voici les 5 meilleurs jeux indépendants qui me passionnent en 2020

Nous sommes déjà dans un mois en 2020, mais les bons moments ne font que commencer. Tout le monde attend avec impatience le prochain Nintendo Direct pour étoffer la programmation première partie, mais j’ai hâte de découvrir de nouveaux projets de petits studios. Il y a des tonnes de petits développeurs qui produisent des jeux de qualité qui valent bien votre temps, et il est facile pour eux de se perdre dans un eShop de plus en plus encombré. Dans cet esprit, je voudrais mettre en évidence les 5 meilleurs jeux indépendants qui me passionnent en 2020. Il ne s’agit en aucun cas d’une liste complète, et il pourrait y avoir d’autres articles à venir. Mais ce ne sont que quelques-uns des jeux que j’ai hâte de mettre la main sur maintenant. Creusons!

Les 5 meilleurs jeux indépendants à venir en 2020

Axiom Verge 2

Ce n’est un secret pour personne que Axiom Verge est l’un de mes jeux préférés de tous les temps. C’est une lettre d’amour aux fans de Metroid, mais elle n’a aucun problème à se démarquer dans un genre bondé. Les combats de boss massifs et difficiles et la bande originale inoubliable sont deux points forts, mais j’ai été particulièrement intrigué par son intrigue de science-fiction. “La vie. Vie après la mort. Réel. Virtuel. Rêver. Cauchemar. C’est une ligne mince. “La mystérieuse devise du jeu est morte, et nous avons encore plus de questions que de réponses.

Axiom Verge 2 semble à la fois familier et étranger. Le gameplay de style Metroid sera de retour, bien qu’avec une touche de Zelda, mais beaucoup de choses ont changé. Il y a un nouveau protagoniste (un milliardaire nommé Indra) et un nouveau monde à explorer. Le développeur Tom Happ pense que les suites doivent trouver un équilibre entre de nouvelles idées nouvelles et des idées établies, et il est passionnant de voir comment il y parviendra. Oh, et ce complot déroutant et captivant? Ce jeu est en quelque sorte à la fois une préquelle et une suite. J’ai hâte de creuser tout ce savoir! Le jeu original est sans aucun doute déjà l’un de mes 5 meilleurs Indes, et la suite ne devrait qu’ajouter à cette grandeur. Axiom Verge 2 sera lancé à l’automne 2020. En attendant, vous pouvez consulter notre interview avec Tom Happ.

Hollow Knight: Silksong

D’accord, j’ai clairement quelque chose pour Metroidvanias. Je vous promets que c’est le dernier sur la liste! Hollow Knight possède l’un des mondes ouverts les plus massifs et tentaculaires de tous les jeux du genre. Il propose également de superbes visuels de mauvaise humeur, une bande sonore qui donne parfaitement le ton et certains des combats les plus intenses. C’est l’un de ces jeux qui vous pousse à bout, ce qui rend chaque victoire d’autant plus satisfaisante.

Tout comme Axiom Verge 2, Hollow Knight: Silksong présente un nouveau protagoniste et un monde nouveau mais familier. Hornet, un PNJ récurrent dans le jeu original, se rend au mystérieux pays de Pharloom. Le gameplay devrait être assez similaire au premier, mais avec quelques améliorations. Plus particulièrement, il comportera plus de mécanismes RPG, y compris un système de quête latérale robuste. Comment cela résoudra-t-il toutes les questions laissées par les cinq fins différentes de Hollow Knight? J’ai hâte de le découvrir! Silksong n’a pas encore de date de sortie.

Histoire sportive

Je ne suis pas vraiment intéressé par les jeux de sport (en dehors de la gloire qu’est le Tecmo Super Bowl) et je suis pointilleux sur mes RPG. Alors, comment ai-je fini par tomber amoureux d’un RPG sur le golf? Golf Story était l’un des jeux les plus charmants et les plus addictifs (et abordables!) Auxquels j’ai joué en 2017. Les personnages et les scénarios loufoques m’ont fait sourire tout au long du jeu, et le gameplay était amusant dans sa simplicité.

Lors du dernier Indie World Showcase de Nintendo, le développeur Sidebar Games nous a surpris avec une annonce de suite! Sports Story semble avoir tout le charme de l’original, mais dans un emballage plus grand et plus diversifié. En plus du golf, la première bande-annonce présente le tennis, le volley-ball, le football, le baseball et plus encore! Vous pouvez vous attendre à ce que ce membre de la liste des 5 meilleurs jeux indépendants soit publié mi-2020.

3 minutes à minuit

L’E3 2018 avait beaucoup d’expériences AAA à offrir, mais l’un de mes jeux préférés sur le salon était un jeu indépendant niché dans un coin tranquille. 3 Minutes to Midnight est une aventure pointer-cliquer réalisée par des gens qui ont grandi en jouant aux classiques de LucasArts. Le développeur Scarecrow Studio espère apporter cette magie à une toute nouvelle génération tout en laissant dans le passé toute mécanique de jeu maladroite et obsolète.

3 Minutes to Midnight vise à être une expérience incroyablement interactive. Vous pouvez combiner les éléments que vous trouvez pour en créer de nouveaux, résoudre des énigmes de différentes manières (selon votre arsenal) et influer sur l’histoire avec vos actions et vos choix de dialogue. Les actions ont des conséquences, ce qui génère plusieurs fins alternatives et beaucoup de valeur de relecture. Et si jamais vous sentez que tout cela est un peu déroutant ou écrasant, il existe un système d’indices intégré pour vous guider. 3 minutes à minuit sera lancé fin 2020.

Vers l’est

Tout ce qu’il a fallu était un regard vers l’Est, et je voulais me plonger dans le monde du jeu. Le prochain RPG d’action propose de superbes graphismes pixel-art inspirés de l’animation japonaise des années 90. Ajoutez des airs accrocheurs et une charmante distribution de personnages qui évoquent des souvenirs d’EarthBound (d’accord, oui, j’ai un type), et vous obtenez une place sur la liste des 5 meilleurs jeux indépendants!

Le monde lui-même est en ruine, car la société a commencé à s’effondrer dans «un avenir proche». Vous incarnez un mineur assidu nommé John. Tout en travaillant profondément sous terre, John tombe sur une installation secrète contenant une mystérieuse jeune fille nommée Sam. Ensemble, vous vous battez à travers des monstres pour découvrir la vérité sur son passé. Eastward sera lancé sur Nintendo Switch en 2020. Vous pouvez consulter notre aperçu de la démo du jeu en cliquant ici.