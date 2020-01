Voici les dix jeux Nintendo Switch les plus vendus en décembre 2019

Dans le cadre du dernier rapport financier de Nintendo, qui a révélé que la Nintendo Switch a maintenant dépassé les ventes à vie de la SNES, la société a publié une liste mise à jour de ses jeux les plus vendus sur son dernier système.

Mario Kart 8 Deluxe règne toujours en tant que titre le plus vendu de la console, mais quelques nouveaux venus ont fait irruption sur la scène depuis la dernière mise à jour fournie par Nintendo. Tous les deux Super Mario Maker 2 et The Legend of Zelda: Link’s Awakening ont été éliminés des dix premiers grâce à l’arrivée de Luigi’s Mansion 3 et les ventes époustouflantes réalisées par Épée et bouclier Pokémon.

Nous avons comparé les énormes ventes d’ouverture de Sword and Shield aux ventes à vie réalisées par les précédents jeux Pokémon plus tôt ce matin – les chiffres sont stupéfiants.

Vous pouvez voir le top 10 complet ci-dessous (gardez à l’esprit que les données ne font référence qu’aux titres publiés par Nintendo).

Dix jeux Nintendo Switch les plus vendus (au 31 décembre 2019):

Mario Kart 8 Deluxe – 22,96 millions

Super Smash Bros.Ultimate – 17,68 millions

Super Mario Odyssey – 16,59 millions

La légende de Zelda: le souffle de la nature – 16,34 millions

Épée et bouclier Pokémon – 16,06 millions

Pokémon: c’est parti, Pikachu! / Allons-y, Évoli! – 11,76 millions

Splatoon 2 – 9,81 millions

Super Mario Party – 9,12 millions

Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe – 5,85 millions

Luigi’s Mansion 3 – 5,37 millions

Les chiffres ci-dessus sont des ventes mondiales et incluent la vente au détail, numérique et les copies fournies avec du matériel tous combinés.

Des surprises? Peut-être Animal Crossing: New Horizons sera le prochain match à menacer les dix premiers. N’hésitez pas à partager vos réflexions ci-dessous.

.