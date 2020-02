Voici les jeux les plus téléchargés de janvier sur PlayStation

L’adaptation de The Witcher de la part de Netflix Il a été un énorme succès et a eu un fort impact sur les livres et le titre acclamé de CD Projekt RED, The Witcher 3: Wild Hunt. Grâce à cette renaissance de la popularité, en janvier, ce RPG s’est positionné parmi les cinq jeux les plus téléchargés du PS Store dans Amérique du Nord et Europe

En parlant de succès, Grand Theft Auto V a réussi à occuper à nouveau la première place dans les deux territoires, tandis que Dragon Ball Z: Kakarot a fait ses débuts dans le top 10 sur les deux listes.

Du côté de PSVR, Beat Know domine les deux régions, et dans la section free-to-play, Fortnite, à la surprise de tous, il se positionne en premier.

Jeux PS4

1

Grand Theft Auto V

2

Call of Duty: Modern Warfare

3

DRAGON BALL Z: KAKAROT

4

The Witcher 3: Wild Hunt – Edition complète

5

STAR WARS Battlefront II

6

Madden NFL 20

7

Minecraft

8

EA SPORTS UFC 3

9

STAR WARS Jedi: Fallen Order

10

PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION

11

NBA 2K20

12

Dieu de la guerre

13

Besoin de chaleur rapide

14

RAINBOW SIX SIEGE DE TOM CLANCY

15

Red Dead Redemption 2

16

Ligue Rocket

17

RESIDENT EVIL 2

18

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

19

Besoin de remboursement rapide

20

Marvel’s Spider-Man

Jeux PS VR

1

Beat Know

2

SUPERHOT VR

3

Job Simulator

4

Arizona Sunshine

5

Surgeon Simulator: Découvrez la réalité

6

Creed: Rise to Glory

7

DOOM VFR

8

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

9

Vacation Simulator

10

Drunkn Bar Fight

Jeux gratuits

1

Fortnite

2

Projet Darwin

3

Cuisine Royale

4

Apex Legends

5

Brawlhalla

6

Dauntless

7

WARFRAME

8

Paladins

9

DC Universe Online

10

H1Z1: Battle Royale

DLC et extensions

1

Fortnite – Le pack Wavebreaker

2

KINGDOM HEARTS III Re Mind

3

Fortnite – Pack Polar Legends

4

GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack

5

Mise à niveau de STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition

6

Fortnite – Pack Frozen Legends

7

Fortnite: Sauvez le monde – Pack du fondateur standard

8

Vidéo de concert KINGDOM HEARTS III Re Mind +

9

Fortnite – Pack Darkfire

10

Destiny 2: Shadowkeep

Source: Play Station

