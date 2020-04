Voici les jeux les plus vendus du Switch eShop de mars 2020 (Japon)

Plus tôt dans la journée, nous avons partagé une liste des 15 meilleurs jeux Switch les plus téléchargés en Europe le mois dernier et avons maintenant une autre liste, cette fois du Japon.

Ci-dessous, vous pouvez voir une liste des 20 jeux les plus vendus sur le Switch eShop au Japon pendant le mois de mars 2020. La date de sortie de chaque jeu est également incluse et, le cas échéant, des informations sur les prix ajustés de tout titre au cours de la période de données période (merci, Perfectly Nintendo).

Jetons un coup d’oeil, d’accord?

1) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

2) Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (La société Pokémon) [06.3.2020]

3) Ni no Kuni: la colère de la sorcière blanche (Niveau 5) [20.9.2019] (était en vente)

4) GUILTY GEAR XX ACCENT CORE PLUS R (Arc System Works) [16.5.2019] (était 93% de rabais)

5) Layton’s Mystery Journey: Katrielle et la conspiration des millionnaires DX (Niveau 5) [09.8.2018] (était en vente)

6) De souris et de sable -Revised- (Arc System Works) [21.12.2017] (était 91% de rabais)

sept) Snack World: The Dungeon Crawl – Or (Niveau 5) [12.4.2018] (était en vente)

8) Yo-kai Watch 1 pour Nintendo Switch (Niveau 5) [10.10.2019] (était en vente)

9) Cube Creator X (Arc System Works) [26.4.2018] (était 95% de rabais)

dix) Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo) [07.12.2019]

11) Octopathe voyageur (Square Enix) [13.7.2018] (50% de réduction)

12) Équipement coupable (Arc System Works) [16.5.2019] (était 91% de rabais)

13) Villes: Skyline – Édition Nintendo Switch (ParadoxInteractive) [14.9.2018] (était en vente)

14) Humain: Fall Flat (Teyon Japon) [28.12.2017]

15) Minecraft (Microsoft Japon) [21.6.2018]

16) Gotcha Racing 2 (Arc System Works) [29.3.2018] (était 91% de rabais)

17) Trop cuit! 2 (Team17) [07.8.2018]

18) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

19) Double Dragon 4 (Arc System Works) [07.9.2017] (était 87% de rabais)

20) Pikuniku (Devolver Digital) [24.1.2019] (était 92% de rabais)

Il n’est pas surprenant de voir Animal Crossing: New Horizons en tête de liste; le jeu a été ridiculement performant dans nos mises à jour hebdomadaires régulières des cartes japonaises.

Des surprises? Dites-nous ci-dessous.

.