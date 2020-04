Voici les jeux Switch les plus vendus en mars au Japon

Par Rodolfo León

Tandis que PlayStation et Xbox reçoivent des versions énormes et constantes chaque mois, le Nintendo Switch Il a été un peu plus calme dans cette section. Ce n’est que le mois dernier que la console hybride du Big N reçu Animal Crossing: New Horizons, l’un des jeux les plus attendus de la plateforme, qui a dominé le marché japonais ces dernières semaines.

Mais quels autres jeux les Japonais achètent-ils à part Animal Crossing? Ci-dessous, nous partageons la liste des 20 jeux les plus vendus dans le Switch eShop en mars 2020 au Japon:

1) Animal Crossing: New Horizons

2) Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

3) Ni no Kuni: la colère de la sorcière blanche

4) GUILTY GEAR XX ACCENT CORE PLUS R

5) Le voyage mystérieux de Layton: Katrielle et la conspiration des millionnaires DX

6) De souris et de sable

7) Snack World: The Dungeon Crawl – Or

8) Yo-kai Watch 1

9) Créateur de cube X

10) Super Smash Bros.Ultimate

11) Octopathe voyageur

12) Équipement coupable

13) Cities: Skyline – Édition Nintendo Switch

14) Humain: tomber à plat

15) Minecraft

16) Gotcha Racing 2

17) Trop cuit! 2

18) Mario Kart 8 Deluxe

19) Double Dragon 4

20) Pikuniku

Comme je l’ai mentionné plus tôt, De nouveaux horizons Il domine le marché japonais et il semble que ce succès ne se détériorera pas dans un avenir proche. Si vous ne savez toujours pas très bien quel est l’attrait de ce jeu, jetez un œil à notre critique écrite pour en savoir plus.

