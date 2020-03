Voici les notes de mise à jour complètes pour Animal Crossing: New Horizons Version 1.1.0

Bienvenue sur l’île paradisiaque

Nintendo nous a fourni des détails sur la version 1.1.0 de Animal Crossing: New Horizons toute la semaine maintenant. Bien que nous sachions déjà la plupart des choses sur la nouvelle mise à jour, les notes de patch officielles sur la page de support révèlent quelques détails supplémentaires.

Ver. 1.1 (publié le 20 mars 2020)

Fonctionnalités de connectivité en ligne

Il est désormais possible de visiter d’autres îles en jouant en ligne via Internet.

Ajout de fonctionnalités liées à NookLink, un service spécifique au jeu de l’application pour appareil intelligent Nintendo Switch Online.

Fonctionnalité ajoutée pour les meilleurs amis.

Les cartes de message peuvent maintenant être envoyées à des amis ou reçues d’amis.

Mises à jour générales

Ajout d’un événement saisonnier.

D’autres ajustements ont été effectués pour améliorer l’expérience de jeu.

Pour en savoir plus sur la première mise à jour du jeu, consultez notre article précédent (vous obtiendrez même un Switch gratuit). Vous pouvez également en savoir plus sur la façon de connecter la nouvelle application NookLink au jeu et sur la façon d’obtenir Animal Crossing: Pocket Camp articles.

Avez-vous déjà téléchargé la version 1.1.0? Avez-vous remarqué autre chose? Commentaires ci-dessous.

