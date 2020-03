Voici les notes de patch complètes pour Luigi’s Mansion 3 Version 1.3.0

Nouvelles fonctionnalités, correctifs et plus

Parallèlement à la sortie de Luigi’s Mansion 3 la première partie du DLC multijoueur est la version 1.3.0. C’est la plus grande mise à jour publiée pour le jeu depuis sa dernière arrivée

Non seulement il ajoute et déverrouille le nouveau contenu multijoueur, mais vous obtenez également quelques fonctionnalités supplémentaires ici et là. Un certain nombre de correctifs ont été apportés au mode histoire principal, et enfin et surtout des correctifs plus généraux pour améliorer l’expérience de jeu globale. Voir les notes de patch complètes ci-dessous:

Ver. 1.3.0 (publié le 4 mars 2020)

Fonctionnalités ajoutées

Les parties du ScreamPark peuvent désormais être jouées avec un seul joueur (il s’agit d’un mode d’entraînement sans adversaire).

Le contenu suivant a été ajouté à ScareScraper.

Ajout d’un mode 20 étages.

Cinq nouveaux types de fantômes rares vont maintenant apparaître.

Les fantômes apparaîtront désormais dans Vaincre les corbeaux! et récupérez l’or! missions.

Ajout d’un lien vers Comment jouer dans le menu.

Albums ajoutés, où les joueurs peuvent écouter le BGM du jeu.

Pour accéder aux albums, passez de Story? Galerie ? Contenu spécial.

Ajout des fonctionnalités du pack multijoueur

Ajout de trois nouveaux jeux à ScreamPark.

Le contenu suivant a été ajouté à ScareScraper.

Ajout de trois costumes.

Ajout de trois nouveaux thèmes de sol et six types de fantômes thématiques qui apparaîtront lorsque Luigi portera l’un des nouveaux costumes.

Les joueurs qui ne disposent pas du pack multijoueur peuvent également les voir.

Récit

Correction d’un problème qui empêchait Luigi de se déplacer près de la porte lors de la capture d’un Boo dans le couloir des boutiques de l’hôtel.

Correction d’un problème qui empêchait Luigi de se déplacer derrière un banc dans Studio 3 de Paranormal Productions.

Correction d’un problème qui empêchait le jeu de progresser après avoir touché l’aileron de requin sur la plage de The Spectral Catch.

ScareScraper

Ajout / ajustement du schéma d’attaque de Boolossus.

Correction d’un problème dans Find the Toads! missions qui ont empêché les crapauds de se déplacer et / ou de pouvoir entrer dans les portails.

Général

Correction de plusieurs problèmes pour améliorer l’expérience de jeu.

Avez-vous déjà téléchargé la version 1.3.0 de Luigi’s Mansion 3? Avez-vous remarqué autre chose? Commentaires ci-dessous.

