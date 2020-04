Voici Little Hope, une histoire de sorcière terrifiante des auteurs de Until Dawn et Man of Medan

Mort sur le bûcher ou mort dans les griffes d’une sorcière. Quel sera ton destin? Après Man of Medan, les auteurs de Until Dawn ont misé sur une histoire de sorcière dans Little Hope, une nouvelle aventure d’horreur qui nous confrontera au pire de nos cauchemars à l’heure actuelle, mais aussi lors de la chasse aux sorcières au XVIIe siècle .

La paranoïa les a rendus fous. Des sorcières? Tout le monde pouvait l’être, personne n’a échappé à l’œil accusateur du fantastique, et de nombreux innocents l’ont payé en brûlant sur le bûcher. Et si le mal fonctionnait vraiment dans l’ombre? Et si l’appelé chasseurs de sorcières Étaient-ils vraiment une incarnation du diable lui-même? J’avoue que c’est un sujet qui me fascine, et je suis heureux de voir que Little Hope promet de profiter de cette pluie délirante de accusations avec une histoire d’horreur qui cherche, avant tout, à nous faire traverser un sacré mal avec certains les décisions qui marquera le cours de l’histoire et, bien sûr, déterminera également le sort fatal des protagonistes de cette aventure interactive développé par les auteurs du remarquable Until Dawn.

“Il y a toujours des conséquences”, prévient le narrateur qui fait le lien entre les différentes histoires qui composent le anthologie The Dark Pictures. Un projet ambitieux qui est né l’été dernier avec un homme de Medan intéressant, qui n’a cependant pas surpris par une histoire plus élaborée. J’ai aimé sa prémisse, oui, qu’un navire fantôme semble irrésistible; Mais il n’a pas fini d’apprécier une histoire qui manquait de force et de solidité. Quelque chose que je pense aura ce petit espoir prometteur, dans lequel un groupe de étudiants et leur professeur doit survivre à la malédiction des sorcières trois échéances différent. Sonne bien, non? Le cauchemar commence dans le temps présent, ces pauvres misérables subissent un accident de la circulation qui les laisse couchés dans la ville fictive abandonnée qui donne son nom au jeu. Ce n’est pas n’importe où, bien sûr. Et j’ai hâte de me plonger dans ses mystères.

Sur le bûcher avec les sorcières

Inspiré par l’histoire et les légendes qui ont émergé de lieux comme Salem et Andover, l’équipe de Jeux supermassifs Il sort tous avec une histoire de terreur qui nous mènera à vivre la chasse aux sorcières dans l’année fatidique de 1692, avec un ancien mal errant librement dans ces terres ombragées de la Nouvelle-Angleterre, laissant toujours sa marque démoniaque mortelle. C’est pourquoi Little Hope n’est pas seul là-bas, proposant de vivre aussi tout ce mystère dans la décennie des années 70, où des morts violentes et des disparitions étranges continuent de se produire. Un cocktail parfait pour créer une histoire franchement intéressante qui promet de nous tenir au courant pendant environ cinq heures ça va durer. Ces dernières données doivent être prises avec prudence, car les décisions que nous prenons pendant le jeu changeront l’histoire de manière si disparate que, au mieux, vous voudrez profiter du jeu quelques fois de plus. Allez-vous faire fuir tout le monde vivant?

Le célèbre acteur britannique Will Poulter, que nous avons vu dans The Reborn and the Black Mirror, est l’un des protagonistes de Little Hope.

Ce sera l’un des grands défis de Little Hope, comme dans Man of Medan, où tous les personnages pourraient mourir de la manière la plus cruelle imaginable. En général, ce deuxième épisode de The Dark Pictures est extrêmement fidèle à l’essence de l’originalBien que son directeur créatif affirme avoir pris bonne note des critiques pour créer un meilleur jeu et une expérience cinématographique plus robuste. Des changements? Bien que ce qui a été vu ne soit pas grand-chose, depuis Supermassive Games, ils garantissent qu’ils ont travaillé consciencieusement pour améliorer système de caméra avec des transitions plus douces entre les scènes et la possibilité de contrôler librement la caméra également. L’histoire?

Cela me coûte des horreurs de ne pas m’exciter à l’idée de souffrir ou de motiver des accusations de sorcellerie au 17e siècleJe n’ai vu que lui prologue, dont la scène centrale se situe dans les années 70, mais cela me coûte des horreurs de ne pas m’exciter à l’idée de souffrir ou de motiver les accusations de sorcellerie au 17e siècle. La vie y va, bien sûr, car au moins nous subirons la mort la plus atroce imaginable. Et voici l’une des grandes énigmes de Little Hope: la présence du Protagonistes dans trois histoires différentes, il sera donc très intéressant de découvrir comment ces histoires sont entrelacées, et si de tels contextes historiques disparates sont vraiment utilisés pour construire une histoire de terreur qui nous fait vraiment souffrir. Ce que je sais clairement, c’est que Supermassive Games a très bien fait ses devoirs en recréant son Salem particulier de 1692, avec un travail de documentation vraiment spectaculaire qui a eu la collaboration d’experts en histoire pour concevoir les costumes des colons de l’époque. Non seulement cela.

Toutes les personnes que nous avons rencontrées dans le passé ont été enregistrées par des gens du nord de l’Angleterre, car ils voulaient parfaitement recréer l’accent et la façon de parler des colons de l’époque en Nouvelle-Angleterre. Un détail qui ajoute à l’intéressant influences cinématographiques et littéraires qui ont servi d’inspiration pour construire l’histoire de Little Hope. Parmi eux, nous trouvons des films récents tels que The Witch ou l’écrasante It Follows, mais il ne manque pas de films plus vétérans tels que Blair Witch, The Omen ou Hellraiser, entre autres histoires de Clive Barker. Jetez un coup d’œil aux croquis et aux dessins de la chair de poule créatures cauchemardesques qu’ils vont nous tourmenter dans le jeu pour se rendre compte que cela, à tout le moins, va être l’une de ces histoires qui nous laissent avec un mauvais corps.

Little Hope a des influences cinématographiques et littéraires intéressantes dans son approche.

D’autant plus qu’ils semblent également avoir très bien recréé les méthodes de torture et de punition qui ont été menées contre l’accusé de sorcellerie. Des œuvres comme Arthur Miller’s Crucible ont également contribué à dessiner cette sombre scène de mort et de misère dans laquelle certains, guidés par la paranoïa et la foi aveugle dans leurs croyances, ont commis des atrocités comme si de rien n’était. C’est pourquoi j’insiste tellement sur l’attractivité de ce fond d’intrigue. Little Hope a tout ce dont vous avez besoin pour créer une histoire choquante avec beaucoup de peurs et de scènes chargées de tension. Leurs armes sont celles que nous avons déjà vues dans Man of Medan, et celles qui ont si bien fonctionné dans Until Dawn, c’est-à-dire; l’exploration, le moment ponctuel d’action avec des événements interactifs, mais surtout, les décisions. Quelques secondes pour choisir une réponse ou une action qui va tout changer. Parfois pour de bon, parfois pour subir un sort terrible. Je ne peux pas en dire plus, car le prologue ne résout pas non plus beaucoup d’inconnues. Il en est de même mais avec un fond a priori plus intéressant et la promesse d’avoir écouté les critiques reçues.

Avec des plans pour faire ses débuts sur PC, Xbox One et PS4 sur été 2020, l’équipe de Supermassive Games a eu environ un an pour concevoir une aventure d’horreur qui ne laissera personne indifférent. Avec de bonnes valeurs de production (voix en espagnol inclus) et la malédiction des sorcières sur nos têtes, il y a des raisons d’espérer. Et il ne faut pas oublier que l’intention de l’équipe est de créer jusqu’à huit jeux dans The Dark Pictures, il est donc également intéressant de réfléchir aux thèmes futurs. Pour l’instant, c’est-à-dire, faisons-leur simplement vivre une grande aventure d’horreur.