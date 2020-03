Voici notre premier aperçu du mode photo de Death Stranding

Par Sherif Saed,

Hideo Kojima a montré le mode photo de Death Stranding dans une nouvelle vidéo.

Le mode photo est l’un des plus grands nouveaux ajouts de la version PC de Échouement de la mort, ainsi que la prise en charge de fréquences d’images plus élevées et de résolutions ultra larges.

Jusqu’à aujourd’hui, cependant, nous ne l’avions jamais réellement vu en action. Le créateur Hideo Kojima a corrigé cela avec une brève bande-annonce montrant les différentes options du mode photo du jeu. Kojima a promis un tutoriel plus approfondi à un moment donné plus tard.

Le mode photo Death Stranding vous permet non seulement de modifier l’image, mais également de contrôler les expressions et le visage de Sam. Vous pouvez même le retirer complètement de l’image.

Les options standard comme l’exposition, la luminosité et vos filtres d’image typiques sont tous là, et vous pouvez également contrôler l’angle de la prise de vue. La vidéo de Kojima ci-dessous montre des prises de vue extrêmement différentes créées à l’aide du mode photo, et elles sont spectaculaires.

Ce sont quelques exemples du mode Photo dans le PC ver. Nous présenterons plus tard comment les créer dans une autre vidéo. Moi, et certains membres du personnel qui aiment prendre des photos ont apprécié ce mode! Disponible le 2 juin.

Death Stranding a récemment confirmé qu’il utilisait Denuvo DRM sur PC. Il est disponible sur Steam et Epic Games Store le 2 juin.

