Voici pourquoi Baby Yoda Toys a mis tant de temps à arriver

Pendant des mois, il a été un peu choquant de voir la déconnexion entre la popularité du personnage de Baby Yoda de Star Wars: The Mandalorian et la quantité limitée de produits officiels sous licence disponibles. Il semblait, sur la base des premières impressions, que Disney n’était pas préparé à la vague de popularité du personnage.

Mais lors de la présentation des produits Disney + Star Wars à Manhattan le 20 février, il a été révélé que le retard dans la marchandise Baby Yoda était délibéré. Le créateur de la série Jon Favreau voulait que le moins de gens le sachent; la mise en production massive de commandes de jouets, par exemple, créerait trop de possibilités de fuites.

“Nous avons rencontré Jon pendant environ deux ans”, a déclaré Paul Southern, vice-président directeur des licences et de la franchise chez Lucasfilm. “Il sort cette grande boîte et dit: ‘Je vais vous montrer The Child’ … Et puis nous avons parlé de l’idée que nous n’allions faire aucun développement sur le terrain jusqu’à ce que l’émission soit diffusée, et nous avons parlé autour de cela pendant un petit moment… nous avons accepté, mais cela nous a créé des défis. “

Même au sein de la chaîne de commandement des produits de vente au détail de Disney, de nombreux cadres supérieurs n’avaient aucune idée de ce qu’était ou ressemblait le personnage; même au sein de l’entreprise, les actifs étaient gardés secrets. Ils ont découvert Baby Yoda en même temps que nous – lorsque Disney + a lancé – et ont dû jouer au rattrapage.

“J’étais définitivement dans le noir; j’étais après le verrouillage, donc je ne connaissais pas le personnage avant d’avoir vu le spectacle moi-même”, a déclaré JoAnn McLaughlin, vice-président senior du merchandising de marque et de la conception des produits chez Disney. “Donc, j’étais une de ces personnes qui ont vécu ce moment magique … Le lendemain, tout sur le pont:” Comment allons-nous y arriver? ” C’était vraiment excitant. “

La dernière marchandise Baby Yoda, qui comprend des jouets, des vêtements, des vêtements, des accessoires et de l’électronique, sera lancée à un filet constant au cours des prochains mois. Le joyau de la couronne est la grande peluche animatronique d’Hasbro, qui roucoule, glousse, clignote des yeux et remue les oreilles. Il coûte 60 $ et est disponible en pré-commande maintenant.

